Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Он предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии против участников договора

Кроме того, в рамках государственного визита Путина в Северную Корею были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

На пресс-конференции после подписания соглашения Путин заявил, что новый договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Он также отметил, что Россия „не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом“.

Лидер КНДР в свою очередь сказал, что договор носит „исключительно миролюбивый и оборонительный характер“ и призван защищать и отстаивать интересы народов двух стран. „Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира. Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре“, — добавил Ким Чен Ын.

Как отмечает „Интерфакс“, новый договор приходит на смену основополагающим документам между Россией и Северной Кореей, которые подписывали лидеры стран в 1961, в 2000 и 2001 годах.

Владимир Путин во второй раз посетил Пхеньян. Впервые он был с визитом в КНДР в 2000 году.

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