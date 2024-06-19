19.06.2024, 12:01
Шотландский фанат умер после разгрома от Германии на Евро-2024(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Шотландский болельщик Колин Кинг умер спустя три дня после того, как сборная Шотландии проиграла со счётом 1:5 немецкой национальной команде в матче открытия Евро-2024. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, 57-летний болельщик ушёл из жизни во сне в номере своего отеля.
„После того как мечта о попадании на Евро стала реальностью, после борьбы за билеты, после катастрофы, произошедшей в матче открытия, всё это кажется таким неважным сейчас!
С разбитым сердцем и со слезами, текущими по моему лицу, я сообщаю о потере нашего товарища Колина Кинга“, — написал в соцсетях племянник умершего болельщика.
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