За рубежом
19.06.2024, 10:55

Канада ввела санкции из-за смерти Алексея Навального

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Service for Alexei Navalny
Service for Alexei Navalny
ФОТО: Sebastian Christoph Gollnow | Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Власти Канады ввели санкции из-за смерти в колонии Алексея Навального. В санкционный список включены 13 человек — высокопоставленные российские чиновники, сотрудники следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые „были причастны к жестокому обращению и смерти“ политика, пишет „Медуза“.

Речь, поясняется в распространенном правительством сообщении, идет об отравлении Навального в 2020 году „Новичком“, задержании политика в 2021 году в аэропорту, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии, отправке Навального в колонию, несоблюдении его прав, „неспособности расследовать причину его смерти и длительной задержке с передачей тела семье“.

В реестр, который МИД Канады ведет в рамках специальных мерах в связи с нарушениями прав человека, включены:

  • представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

  • глава управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин

  • судья Кирилл Никифиров

  • судья Екатерина Дорохина

  • прокурор Генпрокуратуры Борис Локтионов,

  • замдиректора ФСИН Александр Матвеенко

  • экс-замдиректора ФСИН Алексей Гиричев

  • судья Хамовнического суда Москвы Екатерина Пахомова

  • начальник ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе Вадим Калинин

  • следователь Александр Варапаев

  • прокурор Генпрокуратуры Марина Бобек

  • прокурор Генпрокуратуры Екатерина Фролова

  • начальник пресс-бюро управления делами ФСИН Кристина Паньшина.

Как отмечает „Коммерсант“, в отношении некоторых из них Канада ранее уже вводила санкции из-за нарушения прав человека.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в ИК-3 в Ямало-Ненецком округе. Соратники Навального уверены, что политика убили. В официальном заключении о смерти утверждалось, что она наступила от естественных причин.

Санкции из-за смерти Навального, в том числе в отношении руководства колонии, где держали политика, ввели Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран.

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