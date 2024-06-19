Канада ввела санкции из-за смерти Алексея Навального(5)
Власти Канады ввели санкции из-за смерти в колонии Алексея Навального. В санкционный список включены 13 человек — высокопоставленные российские чиновники, сотрудники следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые „были причастны к жестокому обращению и смерти“ политика, пишет „Медуза“.
Речь, поясняется в распространенном правительством сообщении, идет об отравлении Навального в 2020 году „Новичком“, задержании политика в 2021 году в аэропорту, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии, отправке Навального в колонию, несоблюдении его прав, „неспособности расследовать причину его смерти и длительной задержке с передачей тела семье“.
В реестр, который МИД Канады ведет в рамках специальных мерах в связи с нарушениями прав человека, включены:
представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
глава управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин
судья Кирилл Никифиров
судья Екатерина Дорохина
прокурор Генпрокуратуры Борис Локтионов,
замдиректора ФСИН Александр Матвеенко
экс-замдиректора ФСИН Алексей Гиричев
судья Хамовнического суда Москвы Екатерина Пахомова
начальник ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе Вадим Калинин
следователь Александр Варапаев
прокурор Генпрокуратуры Марина Бобек
прокурор Генпрокуратуры Екатерина Фролова
начальник пресс-бюро управления делами ФСИН Кристина Паньшина.
Как отмечает „Коммерсант“, в отношении некоторых из них Канада ранее уже вводила санкции из-за нарушения прав человека.
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в ИК-3 в Ямало-Ненецком округе. Соратники Навального уверены, что политика убили. В официальном заключении о смерти утверждалось, что она наступила от естественных причин.
Санкции из-за смерти Навального, в том числе в отношении руководства колонии, где держали политика, ввели Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран.
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