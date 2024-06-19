ВИДЕО | Болота, брошенные базы и „земля женщин“ - почему стоит прогуляться по острову Найссаар?
Видеоблогер Юлиус продолжает путешествовать по Эстонии, показывая ее самобытность и отдаленные уголки, в которых вы, возможно, еще не бывали.
В Шведское время остров Найссаар называли Nargö и жили там рыбаки и крестьяне. По острову проходит железная дорога, казалось бы заброшенная, но оказывается не везде. Две мировые войны изменили не только этнический состав населения, но и его судьбу. Теперь густые леса скрывают руины военных объектов. От огромных бункеров, поросших мхом, до небольших хуторов, куда вернулась жизнь и где живут местные.
Из Таллинна на ближайшие острова летом можно добраться на регулярной основе. В зависимости от количества пассажиров ходят разные суда. С нами на остров ехали на экскурсию дети. С удивлением увидел, что ради однодневной прогулки некоторые родители собрали им по два рюкзака вещей.
Четыре года назад на острове открыли реконструированный порт. Углубили акваторию, построили новый волнолом и плавучие причалы. На остров теперь приходят и частные лодки, и катера, да и небольшие яхты. Заглядывает сюда и полиция.
Остров называют также „Terra feminarum“ - „Земля женщин“. За что этот клочок земли в Балтийском море получил свое феминизированное имя достоверно не знает никто. Остров почти полностью покрыт хвойным лесом, кроме обнаженных камней и валунов. Это наиболее лесистый из эстонских островов в Финском заливе. В 1995 году на острове был создан природный парк и только к концу 90-х остров окончательно потерял всякое военное значение и сюда начала возвращаться мирная жизнь. На острове площадью около 20 квадратных километров постоянно проживает примерно столько же жителей и здесь нет каких-либо асфальтированных дорог. Почва в основном песчаная и плохо подходит для перемещения машинами, разве что если это не внедорожники.
Туристы обычно группами заказывают экскурсию по разным маршрутам на военных грузовиках. Несколько часов тряски, полный рот пыли, запах соляры и море удовольствия.
Хотя в самом начале я решил, что неплохой идеей будет взять в порту велосипед (вроде бы ездить лесными дорогами быстрее чем ходить) это было ошибкой. Дороги по большей части песчаные, велосипед вязнет, выбиваешься из сил.
Еще в 1913 году стало понятно, что вести какое-либо масштабное строительство, а тем более военное, на острове без дорожной сети просто невозможно. И учитывая, что везде песок и грузовой транспорт вязнет, начали строительство узкоколейной железной дороги. Почти 40 километров дороги связало все населенные пункты, военные городки и артиллерийские позиции. От всего этого великолепия не осталось бы ни следа, если бы железную дорогу не начали восстанавливать под нужды туристов и местных жителей. На момент моих съемок работает небольшой участок от порта до ближайшей деревни Мянику на юге острова и ведется восстановление путей на север, где будет еще несколько музеев. Но это пока далекое будущее.
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