ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как в Таллинне грузинские болельщики поддерживали свою сборную в историческом матче. „За такой дебют не стыдно“

18 июня сборная Грузии дебютировала на чемпионате Европы‑2024, сыграв впервые в своей истории на крупном турнире. Пусть грузины и проиграли со счетом 1:3, который совсем не отображает того, что на самом деле происходило на поле, за такой дебют совсем не стыдно, а завидно.

Турция доминировала только до середины первого тайма и вышла вперед благодаря роскошному голу Мерта Мюлдюра. Сразу же второй гол забил Йылдыз, но из-за офсайда его отменили. Грузинские футболисты не посыпались, а наоборот начали огрызаться, и Микаутадзе сравнял счет.

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После второго шикарного гола Турции Кочорашвили через несколько минут попал в перекладину. В компенсированное ко второму тайму время все тот же Кочорашвили снова не реализовал отличный момент. В конце помогать в атаке пошел даже грузинский вратарь Мамардашвили, и это могло сработать, но снова не повезло. Еще одна стойка спасла турок. После череды угловых мяч оказался у Атюркоглу, который забил в пустые ворота.

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Матч Турции и Грузии пока заслуживает звания „самая зрелищная игра Евро-2024“. Игра получилась очень эмоциональной, красивой, с обилием дальних ударов и голами на любой вкус. Команды много атаковали и давали друг другу играть. Обе сборные за 90 минут создали множество моментов, а также обстучали все штанги и перекладины, и удивительно, что игра не закончилась со счетом 3:3.

После матча грузинские болельщики грустили из-за незабитого в конце гола, однако у них было чувство гордости: за свою команду, за яркий и красивый дебют. Как сказал после матча председатель грузинского сообщества в Эстонии „Грузинский дом“: „За такой дебют не стыдно“.