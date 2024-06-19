ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как в Таллинне грузинские болельщики поддерживали свою сборную в историческом матче. „За такой дебют не стыдно“
Во вторник, 18 июня, сборная Грузии по футболу проиграла Турции на чемпионате Европы со счетом 1:3. В Таллинне грузинские болельщики собрались для совместного просмотра исторического матча в семейном ресторане „Tavern Tbilisi“. Корреспондент RusDelfi поговорил с председателем грузинского сообщества в Эстонии „Грузинский дом“, который поделился своими ожиданиями от выступления грузинской сборной на Евро-2024.
18 июня сборная Грузии дебютировала на чемпионате Европы‑2024, сыграв впервые в своей истории на крупном турнире. Пусть грузины и проиграли со счетом 1:3, который совсем не отображает того, что на самом деле происходило на поле, за такой дебют совсем не стыдно, а завидно.
Турция доминировала только до середины первого тайма и вышла вперед благодаря роскошному голу Мерта Мюлдюра. Сразу же второй гол забил Йылдыз, но из-за офсайда его отменили. Грузинские футболисты не посыпались, а наоборот начали огрызаться, и Микаутадзе сравнял счет.
После второго шикарного гола Турции Кочорашвили через несколько минут попал в перекладину. В компенсированное ко второму тайму время все тот же Кочорашвили снова не реализовал отличный момент. В конце помогать в атаке пошел даже грузинский вратарь Мамардашвили, и это могло сработать, но снова не повезло. Еще одна стойка спасла турок. После череды угловых мяч оказался у Атюркоглу, который забил в пустые ворота.
Матч Турции и Грузии пока заслуживает звания „самая зрелищная игра Евро-2024“. Игра получилась очень эмоциональной, красивой, с обилием дальних ударов и голами на любой вкус. Команды много атаковали и давали друг другу играть. Обе сборные за 90 минут создали множество моментов, а также обстучали все штанги и перекладины, и удивительно, что игра не закончилась со счетом 3:3.
После матча грузинские болельщики грустили из-за незабитого в конце гола, однако у них было чувство гордости: за свою команду, за яркий и красивый дебют. Как сказал после матча председатель грузинского сообщества в Эстонии „Грузинский дом“: „За такой дебют не стыдно“.
„Это первый раз, когда мы вышли на такой большой турнир. Мы ждали этого момента после получения независимости более 30 лет. Мы собрались все вместе, чтобы поболеть за нашу страну, за сборную. Для нас, как для маленькой страны и нации, очень важно попасть на такой большой турнир. Мы надеемся, что сможем дать бой всем командам, которые есть у нас в группе. Соперники у нас сильные, но и мы не слабые, поэтому надеемся“, — поделился своими ожиданиями от выступления сборной Грузии на Евро-2024 Левани Горелашвили.