ВИДЕО | Грузинские болельщики исполнили кричалку про Путина, которая попала в эфир российского телеканала

Матч между сборными Турции и Грузии проходил на стадионе „Signal Iduna Park“ в немецком Дортмунде. Первая для обеих команд игра закончилась поражением грузинской сборной (3:1)

В эфир российского спортивного телеканала „Матч ТВ“ попали грузинские болельщики, исполнившие известную кричалку „Путин - х***о“.

Кричалку про Путина впервые исполнили болельщики харьковского „Металлиста“ в марте 2014 года. Теперь ее часто используют болельщики на различных спортивных мероприятиях и митингах. Например, болельщики таллиннской „Флоры“ и сборной Эстонии по футболу периодически исполняют эту кричалку на различных матчах.

Она также часто звучит на грузинских протестах. Ее скандировали на недавних акциях против принятия „закона об иноагентах“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.