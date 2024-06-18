ФОТОФАКТ | За нами наблюдают? Над Нарвой замечен российский аэростат

Технически он, конечно, парил в небе России, но близость границы размывала реальность, и было ощущение, что с неба наблюдают именно за Нарвой.

СМИ писали, что Россия внедрила аэростаты на границе с Финляндией. Аэростаты оснащены радиолокационными и видеонаблюдательными системами, обеспечивая непрерывное контрольное покрытие в воздушном пространстве над Республикой Карелия.

На данный момент, как указывают российские СМИ, аэростаты являются частью стратегии по контролю границы.

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