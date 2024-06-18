Эстонская шпажистка Ирина Эмбрих впервые стала чемпионкой Европы в личном зачете

В групповом предварительном турнире Эмбрих выиграла все пять матчей, пишет ERR.

В 1/8 финала Эмбрих одолела украинскую шпажистку Елену Кривицкую (15:10), в 1/16-й - Тамару Гнами (15:11) из Венгрии, а в 1/32-й - литовку Лурде Грабовските.

В четвертьфинале Ирина Эмбрих взяла верх над представительницей Польши Александрой Ярецкой - 15:14. В полуфинале эстонская шпажиста оказалась сильнее итальянки Альберты Сантуччо (15:12).

В финале Эмбрих одолела француженку Орьян Майо-Бретон (15:12).

Последний раз Эмбрих выигрывала индивидуальную медаль на титульных соревнованиях в 2007 году, когда она стала бронзовой призеркой чемпионата Европы и чемпионата мира. До этого она никогда не выигрывала золотую медаль в индивидуальных соревнованиях.

На сегодняшний день на ее счету 14 медалей, 10 из которых завоеваны в командных соревнованиях и 4 - в индивидуальных (серебро на чемпионате мира 2006 года, бронза на чемпионате Европы 2007 года, бронза на чемпионате мира 2007 года, золото на чемпионате Европы 2024 года).

С 14 медалями Эмбрих является самым успешным олимпийским спортсменом Эстонии. За ней следуют фехтовальщица Юлия Беляева и гребцы Тыну Эндрексон и Аллар Рая с 12 медалями.

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