Кошки, собаки, попугаи и хорек: в Раквере сотрудники PTA изъяли у нерадивого владельца более 50 животных

По словам старшего специалиста Идаского региона PTA Каи Вайнула, специалисты департамента получили информацию о том, что в Раквере в плохих условиях содержатся собаки. „В ходе проверки выяснилось, что помимо собак в хозяйстве были кошки, кролики, морские свинки, экзотические птицы (семь попугаев и один неразлучник) и хорьки“, - сказала Вайнула, добавив, что в тот же вечер депаратамент взял на содержание 9 собак, 17 кошек, 4 морские свинки, 13 кроликов, одного хорька и восемь птиц.

Изъятие животных - крайняя мера, к которой прибегают только тогда, когда департамент считает, что жизнь или здоровье животных находится под угрозой, в связи с чем нет возможности их оставить на попечении владельца. Согласно действующему законодательству, только PTA имеет право осматривать животных, выносить предписания владельцу и забирать их.

Все животные были переданы в приюты Koduloomade Varjupaik MTÜ и MTÜ Ayuda.

Департамент призывает людей быть внимательными и замечать, когда кто-то не может заботиться о своих питомцах. О таких случаях можно сообщать в Департамент сельского хозяйства и продовольствия по адресу vihje@pta.agri.ee.

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