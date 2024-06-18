18.06.2024, 21:31
Более 200 детей стали жертвами сексуальных преступлений в видеочате. Подозреваемый уже под стражей(1)
ФОТО: | Erakogu
Полиция Юго-Западной Финляндии расследует серию сексуальных преступлений, направленных против несовершеннолетних жертв. Ими оказались более 200 детей, большинство из них - девочки. Подозреваемый - тридцатилетний мужчина - находится под стражей с апреля, сообщает финская служба новостей Yle.
Мужчина подозревается в совершении преступлений сексуального характера в видеочате Omegle в течение 2022 и 2023 годов. Чат был закрыт в прошлом году. В момент совершения преступлений жертвам было от шести до пятнадцати лет.
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