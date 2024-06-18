ВИДЕОФАКТ | „Какой кошмар, изуродовали город“. Центр Нарвы затопило. Горуправа обещает разобраться
Во время дождя 17 июня Таллиннское шоссе недалеко от Петровской площади, у въезда на нарвское кольцо, затопило так, что колеса некоторых машин скрыло до середины.
„Какой кошмар, изуродовали город, долго старались“, „Подумать только, а сколько денег из наших налогов ушло на эту горе-реконструкцию“, - горожане негативно отреагировали на случившееся, обвиняя в затоплении неграмотно проведенную реконструкцию дорожного кольца в центре Нарвы.
„В прошлом году была похожая ситуация, тогда канализацию забили трава и листва“, - прокомментировал затопление вице-мэр по хозяйственным вопросам Олег Карпиков. - Может быть, в этот раз та же история, проверим“.
По его словам, в среду, 19 июня, уже будет понятна причина. Если появится необходимость, то город установит дополнительные трапы для слива воды.
Видео снято нарвитянкой Анной Лавренцовой.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.