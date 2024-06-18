ВИДЕОФАКТ | „Какой кошмар, изуродовали город“. Центр Нарвы затопило. Горуправа обещает разобраться

„Какой кошмар, изуродовали город, долго старались“, „Подумать только, а сколько денег из наших налогов ушло на эту горе-реконструкцию“, - горожане негативно отреагировали на случившееся, обвиняя в затоплении неграмотно проведенную реконструкцию дорожного кольца в центре Нарвы.

„В прошлом году была похожая ситуация, тогда канализацию забили трава и листва“, - прокомментировал затопление вице-мэр по хозяйственным вопросам Олег Карпиков. - Может быть, в этот раз та же история, проверим“.

По его словам, в среду, 19 июня, уже будет понятна причина. Если появится необходимость, то город установит дополнительные трапы для слива воды.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

Видео снято нарвитянкой Анной Лавренцовой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.