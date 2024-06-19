„Мы отберем у Путина Россию по кускам!“ Российские добровольцы, воюющие в украинской армии, хотят пойти маршем на Москву

Легион „Свобода России“ — подразделение украинской армии, состоящее из российских добровольцев. Их цель — освободить оккупированные Россией территории Украины, а также бороться с Владимиром Путиным, который, как говорится в манифесте легиона, „уничтожил не только российскую экономику, но и право россиян на счастливое будущее“. Легион — не единственное подразделение украинской армии, состоящее из граждан России, есть так же Сибирский батальон и Русский добровольческий корпус. Эти подразделения ведут партизанскую войну в приграничных районах России, нападая внезапно и отходя до прибытия основных сил российской армии. Но их цель гораздо больше: свергнуть Путина и его окружение. Таави Минник побеседовал на эту тему с российским добровольцем с позывным „Лютик“, оператором дронов легиона „Свобода России“.