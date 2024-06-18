Опрос: почти 80% жителей Эстонии хотят, чтобы поддержка спорта распространялась и на культуру

По результатам опроса общественного мнения Norstat, более половины жителей страны знали, что работодатели могут без уплаты налогов возмещать работникам расходы на спорт. Опрос показал, что 79% населения выступает за распространение таких льгот и на культуру.

„Результаты опроса ясно показывают, что люди ожидают пересмотра сегодняшней системы и стремятся уделять все большее влияние не только физическому здоровью, но и душевному благополучию, – сказал исполнительный директор Эстонского общества авторовМати Каалеп. – Министерство финансов рассматривает возможность изменения Закона о подоходном налоге, в том числе лимитов необлагаемой налогом поддержки спорта. Расширение налоговых льгот поможет оживить сектор культуры, что, в свою очередь, поддержит и другие области за его пределами“.

Исполнительный директор Союза постановочных учреждений Лийна Унт заявила, что изменения не потребуют от государства дополнительных средств, а, наоборот, принесут деньги в культуру. „Пересмотр изменений не сложен и не приведет к дополнительным затратам для государственной казны. Напротив, изменение позволит привлечь в сферу больше частных средств, чем раньше, а дополнительный поступающий в госбюджет налог с оборота увеличит доходы государства в непростые времена“, - сказала Унт, добавив, что этот шаг поможет сохранить и развивать сегодняшний высокий уровень и разнообразие культурных мероприятий в Эстонии.