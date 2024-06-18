Опрос: почти 80% жителей Эстонии хотят, чтобы поддержка спорта распространялась и на культуру
По данным опроса общественного мнения, проведенного Norstat по заказу культурных организаций, почти 80% жителей Эстонии выступают за расширение на культуру поддержки спорта, которая в настоящее время для работодателей не облагается налогом.
По результатам опроса общественного мнения Norstat, более половины жителей страны знали, что работодатели могут без уплаты налогов возмещать работникам расходы на спорт. Опрос показал, что 79% населения выступает за распространение таких льгот и на культуру.
„Результаты опроса ясно показывают, что люди ожидают пересмотра сегодняшней системы и стремятся уделять все большее влияние не только физическому здоровью, но и душевному благополучию, – сказал исполнительный директор Эстонского общества авторовМати Каалеп. – Министерство финансов рассматривает возможность изменения Закона о подоходном налоге, в том числе лимитов необлагаемой налогом поддержки спорта. Расширение налоговых льгот поможет оживить сектор культуры, что, в свою очередь, поддержит и другие области за его пределами“.
Исполнительный директор Союза постановочных учреждений Лийна Унт заявила, что изменения не потребуют от государства дополнительных средств, а, наоборот, принесут деньги в культуру. „Пересмотр изменений не сложен и не приведет к дополнительным затратам для государственной казны. Напротив, изменение позволит привлечь в сферу больше частных средств, чем раньше, а дополнительный поступающий в госбюджет налог с оборота увеличит доходы государства в непростые времена“, - сказала Унт, добавив, что этот шаг поможет сохранить и развивать сегодняшний высокий уровень и разнообразие культурных мероприятий в Эстонии.
Опрос также показал, что из тех работников, которым в настоящее время работодатель предоставляет субсидию, но которые используют менее половины ее разрешенного размера или не используют вообще, почти 82% хотели бы, чтобы поддержка была распространена на культурный сектор. Согласно опросу, 64% жителей Эстонии знают, что работодатель имеет возможность без уплаты налога возмещать работникам 100 евро в квартал на расходы на укрепление здоровья. Работодатели разрешают использовать их 50% процентам знающих о такой возможности. Опрос на эстонском и русском языках проводился фирмой Norstat в конце 2023 года, выборка составила 1000 человек со всей Эстонии. Заказчиком выступили крупнейшие представительные организации в сфере культуры в Эстонии – Music Estonia, Эстонское общество авторов, Союз постановочных учреждений, Институт эстонского фильма, Музейная карта, Эстонское музейное общество и Союз музеев Эстонии.