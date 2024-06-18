Правдива ли рассылка о палестинских гадюках, которых доставляют в Подмосковье на дронах из Украины?
В вирусном сообщении, которое с конца мая расходится по WhatsApp и Telegram, а также Facebook, „ВКонтакте“, „Одноклассникам“ и другим соцсетям, говорится следующее (авторская орфография и пунктуация сохранены):
Будьте осторожны и внимательны в лесу!
Как сообщили наши источники в центральной токсико-серпетнологической (изучающей укусы змей) лаборатории при ФСБ Московской области оба случая укусов людей гадюками на этой неделе дали очень странные результаты анализов.
Во-первых, сам вид гадюк абсолютно необычен — оба нападения на людей совершены мутированной Палестинской гадюкой Вернера (Daboia palaestinae), которая, как вы понимаете, совершенно не должна здесь находится. Но это еще полбеды. А вот сам яд…
Его сравнили с лабораторными образцами ядов (их там целая библиотека, несколько тысяч пробирок, собранных в течение последних 70 лет во всех уголках планеты) — и, внимание, этот яд не совпал ни с одним из них!
Ученые сразу забили в колокола — потому что практически невозможно понять эффекты этого яда без анализа всех компонентов — но существующее оборудование не позволяет это сделать.
Основная рабочая версия ученых — что это какой-то особый яд с „отрицательным генезисом“ (непонятной природой) и в сочетании с мутированными видами гадюк это наводит на мысли о рукотворной природе гадюк и яда.
Между собой сотрудники лаборатории перешептываются о том, что эти гадюки и этот яд выведены в натовских био-лабораториях Украины, а доставляют их в Подмосковье — правильно, беспилотниками.
В один беспилотник легко поместится более 100 гадов — даже если его собьют — многие из них выживут и расползутся по лесам. Именно этим объясняется отсутствие взрывов при сбитиях беспилотников — потому что там нет никакой взрывчатки, там — гадюки. Нечему взрываться.
Также ученые приводят параллели с 50-ми годами прошлого века, когда американцы сбрасывали с аэростатов на территорию бывшего СССР личинки колорадского жука — ведь до тех пор его у нас не было. Один и тот же почерк, считают ученые.
Посмотрим, что будет дальше. А пока — внимательно смотрим под ноги.
🙏И перешлите своим близким и друзьям. Береженого Бог Бережет!
На самом деле эта рассылка появилась ещё в прошлом году. Почти дословно совпадающие с её текстом посты можно встретить в соцсетях и на блог-платформах. Самая ранняя такая публикация, которую „Проверено“ обнаружило с помощью сервиса „Медиалогия“, появилась 29 июня 2023 года в группе „Новости в никуда“ во „ВКонтакте“ (сейчас запись удалена). Группа занимается продажей косметики, рассказывает новости о жизни в Воронеже и поддерживает войну России против Украины. Администратор „Новостей в никуда“ мог как сам написать текст о змеях, которых сбрасывают на Подмосковье с дронов, так и скопировать его из личного сообщения. Использованный нами для анализа сервис не может „увидеть“ рассылки в WhatsApp, но люди, как правило, делятся тревожащей их информацией в соцсетях вскоре после прочтения сообщения в мессенджере, поэтому временной зазор между его получением и публикацией во „ВКонтакте“ вряд ли большой.
„Медиалогия“ позволяет проанализировать данные 170 профилей „ВКонтакте“ и „Одноклассников“, которые распространяли этот текст в открытых профилях в течение недели после его первого появления, а значит, хотели привлечь внимание своей аудитории. 60% таких пользователей — люди старше 60 лет, ещё 32% — от 40 до 59 лет. При этом и во „ВКонтакте“, и (вопреки распространённому стереотипу) в „Одноклассниках“ самые активные пользователи — представители возрастной группы 35–44. Наблюдаемый в результатах анализа дисбаланс в сторону людей пожилого возраста однозначно показывает, что именно они берут на себя задачу предостерегать окружающих от якобы сброшенных на Подмосковье опасных рептилий. Занимаются этим в основном женщины (73%).
Рассылка развивает уже привычный русскоязычному читателю миф о якобы разрабатываемом на территории Украины биологическом оружии в сочетании со ставшим не менее привычным для жителей Центральной России страхом атаки беспилотников. Однако в большинстве публикаций российских государственных СМИ, цитирующих чиновников и военных, рассказы о таком секретном оружии нередко носят абстрактный характер и лишены подробностей. Здесь же угроза вполне детализирована — это гадюки определённого вида, а их яд (с „отрицательным генезисом“) доведён в украинских лабораториях до высокой летальности.
Авторы рассылки опираются на сведения, полученные от источников из „токсико-серпентологической лаборатории при ФСБ Московской области“. Однако такого подразделения российской спецслужбы не существует. А вот упомянутые в тексте гадюки вида Daboia palaestinae — не выдумка. В дикой природе эти ядовитые змеи встречаются на территории Сирии, Израиля, Ливана, Иордании и Палестины.
„Проверено“ попросило прокомментировать рассылку герпетолога Леонида Неймарка. По его словам, описанный в тексте сценарий, при котором палестинские гадюки переживают сбитие дрона, нереалистичен. „Это массивные наземные змеи, падение с большой высоты для них смертельно“, — подчёркивает эксперт. Он добавляет, что, даже оставшись в живых после подобного путешествия на беспилотнике до Московской области, рептилии вряд ли будут активны: „Палестинская гадюка в Подмосковье моментально не помрёт, но будет малоподвижна, пролежит под бревном до первых заморозков и тогда уже помрёт. Очень теплолюбивый вид“.
Не менее фантастической Неймарк считает информацию о некоем неизвестном науке яде, якобы обнаруженном во взятых у жителей Подмосковья анализах:
„Выводить гадюк с новым составом яда — это селекционно очень долго, столько лет просто не существуют методики разведения ядовитых змей, они всего лет 30–40 назад разрабатывались. Генной инженерией теоретически можно добавить новый фермент, но откуда его взять? Чтобы придумать белок, потом синтезировать кодирующий его ген и вживить — таких технологий для эукариот нет“.
Рассуждая о регулярно появляющихся в прессе и соцсетях предупреждениях, связанных с увеличением числа змей в Московской области, учёный отмечает:
„Про засилье гадюк в Подмосковье всплывают [новости] то и дело. Строго опровергнуть их сложно, так как никто не занимается их учётом, слишком трудоёмко. Но нужно понимать, что гадюки достигают половозрелости годам к трём обычно, то есть резко расплодиться за один год никак не могут. Иногда бывает, что разливы водоёмов побуждают их смещаться ближе к населённому пункту в каком-то конкретном месте, но чаще эти мифы возникают на пустом месте“.
Вполне возможно, что паническая рассылка как раз была вдохновлена слухами о нашествии змей в Подмосковье в июне 2023 года. Большую статью на эту тему 27 июня опубликовала газета „Московский комсомолец“. В соцсетях история о засланных из Украины гадюках впервые появилась спустя два дня.
Заканчивается вирусный текст напоминанием, что иностранные злоумышленники используют уже давно известный „почерк“ — американцы в середине прошлого века якобы сбрасывали с аэростатов на территорию СССР личинки колорадских жуков, которые должны были уничтожить посевы картофеля. Впрочем, эта история — не более чем выдумка советской пропаганды.
Таким образом, разошедшаяся в 2024 году рассылка появилась ещё прошлым летом и основывается на анонимных источниках из несуществующей лаборатории. Сделанные в тексте утверждения о гадюках и возможностях современной селекции ядовитых змей недостоверны. Вероятная цель рассылки — не просто поддержать кремлёвский пропагандистский нарратив о секретном биологическом оружии, но и сделать его более конкретным, чтобы напугать представителей старшего поколения.
Итог: Фейк