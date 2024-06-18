Правдива ли рассылка о палестинских гадюках, которых доставляют в Подмосковье на дронах из Украины?

В вирусном сообщении, которое с конца мая расходится по WhatsApp и Telegram, а также Facebook, „ВКонтакте“, „Одноклассникам“ и другим соцсетям, говорится следующее (авторская орфография и пунктуация сохранены):

Будьте осторожны и внимательны в лесу!

Как сообщили наши источники в центральной токсико-серпетнологической (изучающей укусы змей) лаборатории при ФСБ Московской области оба случая укусов людей гадюками на этой неделе дали очень странные результаты анализов.

Во-первых, сам вид гадюк абсолютно необычен — оба нападения на людей совершены мутированной Палестинской гадюкой Вернера (Daboia palaestinae), которая, как вы понимаете, совершенно не должна здесь находится. Но это еще полбеды. А вот сам яд…

Его сравнили с лабораторными образцами ядов (их там целая библиотека, несколько тысяч пробирок, собранных в течение последних 70 лет во всех уголках планеты) — и, внимание, этот яд не совпал ни с одним из них!

Ученые сразу забили в колокола — потому что практически невозможно понять эффекты этого яда без анализа всех компонентов — но существующее оборудование не позволяет это сделать.

Основная рабочая версия ученых — что это какой-то особый яд с „отрицательным генезисом“ (непонятной природой) и в сочетании с мутированными видами гадюк это наводит на мысли о рукотворной природе гадюк и яда.

Между собой сотрудники лаборатории перешептываются о том, что эти гадюки и этот яд выведены в натовских био-лабораториях Украины, а доставляют их в Подмосковье — правильно, беспилотниками.

В один беспилотник легко поместится более 100 гадов — даже если его собьют — многие из них выживут и расползутся по лесам. Именно этим объясняется отсутствие взрывов при сбитиях беспилотников — потому что там нет никакой взрывчатки, там — гадюки. Нечему взрываться.

Также ученые приводят параллели с 50-ми годами прошлого века, когда американцы сбрасывали с аэростатов на территорию бывшего СССР личинки колорадского жука — ведь до тех пор его у нас не было. Один и тот же почерк, считают ученые.