Англичане за два дня выпили двухмесячный запас пива на Евро-2024

Владельцы ресторана рассказали, что за 36 часов, прошедших с момента прибытия большинства болельщиков, было выпито 60 бочонков пива, в то время как в обычные выходные — всего два. Отмечается, что около 40 000 фанатов сборной Англии прибыли в Гельзенкирхен.

„Сейчас здесь так многолюдно, как не было уже очень и очень давно. Наверное, с тех пор, как Англия в последний раз играла в Гельзенкирхене в 2006 году на чемпионате мира. Но тогда в городе было больше пабов и баров, а в этот раз все пришли сюда.Я надел футболку сборной Англии, чтобы завлечь болельщиков. А еще я повесил перед баром флаги всех стран, участвующих в Евро. Думаю, именно поэтому мы так популярны. Англичане очень любят пить. Они пьют пиво, как мы пьем воду“, — приводит слова управляющего рестораном Mirror.