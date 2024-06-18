МНЕНИЕ | Запад поднимает ставки в украинской войне

В начале хочу напомнить о решении Белого дома разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по российской территории – за исключением более глубокой территории России, и, в частности Кремля, конечно.

Это действительно принципиальное решение, потому что оно означает возможность уничтожения российских арсеналов за границами территории Украины и значительно меняет возможности Москвы относительно наступательных действий. Президент Соединенных Штатов Джо Байден напомнил об этом решении во время своего визита во Францию, где он встречался с Владимиром Зеленским.

В Берлине, на ритуальной уже теперь конференции о восстановлении, говорили не только о восстановлении, но и о поставках новых систем противовоздушной обороны и необходимости противостоять новым российским атакам на украинскую инфраструктуру.

На встрече „Группы семи“ в Италии было принято другое важное решение, связанное с российскими активами, хранящимися на Западе. Это передача Украине доходной части активов в размере 50 миллиардов долларов. Сами активы остаются замороженными, но возможность „займа“ процентов является серьезным сигналом Москве: если война будет продолжаться, речь может пойти и о „займе“ самого капитала.

Ну и, конечно, решение о новых санкциях – кстати, не только против Московской биржи и других важных российских институтов, но и против китайских компаний, которые активно сотрудничают с Россией и помогают восстановлению и развитию военно-промышленного комплекса этой страны. А это уже сигнал не только в сторону Москвы, но и в сторону Пекина.

Почему Запад действует так необычно решительно? И почему одно принципиальное решение дополняется другим? Возможно потому, что западные лидеры пытаются отобрать у Владимира Путина монополию на эскалацию?