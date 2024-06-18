Ракеты, рабочие, туристы. Почему Путин и Ким Чен Ын хотят дружить
Сегодня начинается двухдневный визит Владимира Путина в Северную Корею. Война с Украиной сблизила Москву и Пхеньян, и дело не только в северокорейском вооружении, которое так нужно России. Что может быть в повестке переговоров Путина и Ким Чен Ына — в материале Корейской службы Би-би-си.
Владимир Путин посетит КНДР уже во второй раз. Первый его официальный визит состоялся в самом начале его первого срока, в 2000 году. Тогда он встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром, и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.
В частности, по линии военного сотрудничества была достигнута договоренность, что „в случае вторжения или опасной ситуации две страны немедленно вступят в контакт“.
Нынешний лидер КНДР, сын Ким Чен Ира Ким Чен Ын дважды приезжал в Россию, последний раз — осенью 2023 года, когда он вместе с Владимиром Путиным побывал на космодроме „Восточный“. Тогда президент Путин принял приглашение председателя Кима посетить Северную Корею, напоминает BBC.
Но если прошлогодняя встреча лидеров Северной Кореи и России была скорее закладкой фундамента в отношениях двух стран, то нынешняя, по мнению некоторых местных аналитиков, продемонстрирует, что эти отношения значительно продвинулись, а военные связи — укрепились.
На этой встрече внимание будет сосредоточено на вопросах военного сотрудничества между армиями России и Северной Кореи, но не только. Стоит обратить внимание на то, будет ли Владимир Путин упоминать о том, что Северная Корея фактически обладает ядерным оружием и производит современное вооружение. В 2000 году, во время первой поездки Путина в КНДР, Северная Корея еще не была неофициальным членом ядерного клуба.
Военное сотрудничество: России нужно оружие, Северной Корее — техническая поддержка
На третьем году вторжения России в Украину взаимозависимость Северной Кореи и России, которые обеспечивают друг друга необходимыми поставками, усилилась, отмечают эксперты.
Основной вопрос в военной части повестки, считает профессор факультета унификации и дипломатии Корейского университета Нам Сон Ук, состоит в том, сколько еще северокорейского оружия будет поставлено в Россию в будущем.
Некоторые эксперты не исключают, что на этот раз Москва и Пхеньян могут выйти за рамки краткосрочных соглашений о поставках Северной Кореей обычных вооружений и договорятся о более тесном военном сотрудничестве, например, о совместной разработке систем вооружений.
Возможно также, что КНДР захочет в обмен на поставки оружия в Россию получать от нее что-то более существенное, чем продовольствие и топливо.
По мнению профессора Нама, Северная Корея, которая в мае 2023 года не смогла запустить военный разведывательный спутник, может поднять вопрос российской помощи в будущих запусках. Еще одна потенциальная тема — технологии спутниковой съемки в высоком разрешении, которыми обладает Россия.
А вот ядерное оружие вряд ли станет темой для публичного обсуждения, считает Нам, поскольку сотрудничество или совместное использование ядерного оружия на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии может привести к серьезному противодействию со стороны соседних стран, таких как США и Китай.
Экономическое сотрудничество: России нужна рабочая сила, Северной Корее — валюта
Ожидается, что Россия и КНДР также обсудят расширение экономического сотрудничества, отмечает BBC. Этот вопрос заслуживает внимания: обе страны находятся под санкциями.
Северная Корея нуждается в „валютных доходах рабочих“, отмечает профессор политологии и дипломатии в университете Донг-А Кан Дон Ван, что может повысить вероятность отправки дополнительных рабочих из КНДР в Россию.
России также требуется значительное количество рабочей силы, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный войной с Украиной, и восстановить экономику.
Однако резолюция Совета безопасности ООН о санкциях против КНДР запрещает северокорейским работникам работать за границей. Все ранее отправленные на заработки за рубеж северокорейские рабочие должны были быть репатриированы до 22 декабря 2019 года. И если Россия, постоянный член Совета безопасности, официально будет добиваться найма северокорейских рабочих, то это, вероятно, вызовет серьезное возмущение у международного сообщества.
Туризм: экономический и культурный обмен
В феврале Россия возобновила групповые туры в Северную Корею, которые прекратились из-за пандемии Covid-19. А 6 июня возобновилось прерванное четыре года назад курсирование пассажирских поездов между Северной Кореей и Россией.
По данным правительства Приморского края, с февраля по май этого года КНДР посетили более 400 российских туристов.
Российское туристическое агентство „Восток Интур“ продает турпакет по Северной Корее на пять дней и четыре ночи за 750 долларов (около 1,03 миллиона вон). Россиянам предлагают разные туристические программы, например, поездка на гору Пэкту, пляжный отдых на курорте Мазон, исторический тур по Северной Корее и тур, посвященный годовщине „Победы в Отечественной войне“.
„Туризм — это не просто способ заработать иностранную валюту, он также играет важную роль в улучшении отношений стран посредством прямого обмена между людьми“, — объясняет причины активизации турпотока в КНДР профессор Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп.
Профессор Ким полагает, что визиты иностранных туристов помогают смягчить имидж Северной Кореи как закрытой и опасной страны.
Однако из-за отсутствия туристической инфраструктуры и ограничений на свободное передвижение для иностранцев КНДР сложно развивать индустрию туризма. Сотрудничество в этой сфере может стать еще одной темой для обсуждения во время визита Путина в Пхеньян, считает профессор Кан Дон Ван.
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