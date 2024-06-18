Ракеты, рабочие, туристы. Почему Путин и Ким Чен Ын хотят дружить

Владимир Путин посетит КНДР уже во второй раз. Первый его официальный визит состоялся в самом начале его первого срока, в 2000 году. Тогда он встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром, и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.

В частности, по линии военного сотрудничества была достигнута договоренность, что „в случае вторжения или опасной ситуации две страны немедленно вступят в контакт“.

Нынешний лидер КНДР, сын Ким Чен Ира Ким Чен Ын дважды приезжал в Россию, последний раз — осенью 2023 года, когда он вместе с Владимиром Путиным побывал на космодроме „Восточный“. Тогда президент Путин принял приглашение председателя Кима посетить Северную Корею, напоминает BBC.

Но если прошлогодняя встреча лидеров Северной Кореи и России была скорее закладкой фундамента в отношениях двух стран, то нынешняя, по мнению некоторых местных аналитиков, продемонстрирует, что эти отношения значительно продвинулись, а военные связи — укрепились.

На этой встрече внимание будет сосредоточено на вопросах военного сотрудничества между армиями России и Северной Кореи, но не только. Стоит обратить внимание на то, будет ли Владимир Путин упоминать о том, что Северная Корея фактически обладает ядерным оружием и производит современное вооружение. В 2000 году, во время первой поездки Путина в КНДР, Северная Корея еще не была неофициальным членом ядерного клуба.

Военное сотрудничество: России нужно оружие, Северной Корее — техническая поддержка

На третьем году вторжения России в Украину взаимозависимость Северной Кореи и России, которые обеспечивают друг друга необходимыми поставками, усилилась, отмечают эксперты.

Основной вопрос в военной части повестки, считает профессор факультета унификации и дипломатии Корейского университета Нам Сон Ук, состоит в том, сколько еще северокорейского оружия будет поставлено в Россию в будущем.