18.06.2024, 13:15
А НАТО не страшно. Что значит заявление Йенса Столтенберга о расширении ядерного арсенала альянса
ФОТО: | picture alliance / Consolidated News Photos
В воскресенье, 16 июня, Владимир Путин получил ответ от НАТО на свои постоянные ядерные угрозы. Генсек Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в интервью британской газете The Telegraph, что альянс ведет консультации о приведении своего ядерного арсенала в боевую готовность.
Впервые со времен холодной войны НАТО открыто дает понять Владимиру Путину, что тоже обладает „ядерной дубиной“ и намерено пустить ее в ход. Это не первое заявление подобного рода, однако, сейчас оно сделано от лица всего НАТО, а не его отдельных членов. Этот переход на новый уровень демонстрирует коллективную решимость союзников Украины всерьез противостоять российскому ядерному шантажу.
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