За рубежом
18.06.2024, 13:15

А НАТО не страшно. Что значит заявление Йенса Столтенберга о расширении ядерного арсенала альянса

 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
ФОТО: Chris Kleponis - Pool via CNP | picture alliance / Consolidated News Photos

В воскресенье, 16 июня, Владимир Путин получил ответ от НАТО на свои постоянные ядерные угрозы. Генсек Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в интервью британской газете The Telegraph, что альянс ведет консультации о приведении своего ядерного арсенала в боевую готовность.

Впервые со времен холодной войны НАТО открыто дает понять Владимиру Путину, что тоже обладает „ядерной дубиной“ и намерено пустить ее в ход. Это не первое заявление подобного рода, однако, сейчас оно сделано от лица всего НАТО, а не его отдельных членов. Этот переход на новый уровень демонстрирует коллективную решимость союзников Украины всерьез противостоять российскому ядерному шантажу.

В интервью The Telegraph, опубликованном вечером в воскресенье, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет переговоры („активные консультации“) о развертывании большего числа ядерных вооружений в связи с растущей угрозой со стороны России и Китая.

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии