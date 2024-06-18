А НАТО не страшно. Что значит заявление Йенса Столтенберга о расширении ядерного арсенала альянса

Впервые со времен холодной войны НАТО открыто дает понять Владимиру Путину, что тоже обладает „ядерной дубиной“ и намерено пустить ее в ход. Это не первое заявление подобного рода, однако, сейчас оно сделано от лица всего НАТО, а не его отдельных членов. Этот переход на новый уровень демонстрирует коллективную решимость союзников Украины всерьез противостоять российскому ядерному шантажу.