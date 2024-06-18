МНЕНИЕ | Сергей Вершинин: как я стал учителем, который умеет и которому нравится преподавать на эстонском языке

Учителям, стремящимся овладеть языком на уровне C1, стоит помнить: решающее значение имеет регулярное использование языка. Применение языка в повседневной жизни позволяет быстро понять, в каких аспектах нужно совершенствоваться. Если язык учится только для получения справки, которую потом нужно показать работодателю, то сохраняется определенная отстраненность. Без необходимости полноценно использовать и развивать язык человек не захочет выходить из зоны комфорта.

Как раз будучи в основной школе, я решил стать учителем истории. Видимо, меня прельстила возможность быть авторитетом в глазах учеников и объяснять им что-то новое и увлекательное. Образование в области истории я получил сначала в Таллиннском университет е, который окончил в 2012 году со степенью бакалавра. Спустя два года я получил степень магистра в Тартуском университете. В университете для меня стало естественным говорить о прошлом на эстонском языке, и когда пришло время устраиваться на работу, решение преподавать историю на эстонском далось мне легко. В 2024 году исполнилось восемь лет, как я работаю учителем.

Благодаря детскому саду для меня всегда было естественным использовать эстонский язык. Не могу сказать, что его изучение было для меня особенно сложным. Научиться выступать перед публикой на эстонском мне помогла моя школьная учительница эстонского языка Пирет Нугин, под руководством которой я участвовал в конкурсах ораторского мастерства.

Я родился в Таллине в 1990 году в русской семье. Дома мы говорили по-русски, а эстонский я выучил благодаря детскому саду. Школьное образование я получил в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее, который окончил в 2009 году. В начальных классах нам преподавали некоторые предметы на эстонском, но с пятого по двенадцатый класс эстонский язык изучался только на специально отведенных уроках. В двенадцатом классе новый учитель музыки проводил уроки на эстонском раз в неделю. Вне школы я практически не использовал эстонский язык, хотя в конце девяностых с удовольствием смотрел мультфильмы на канале ETV с эстонской озвучкой.

Неизбежные ограничения языковых навыков

Я убежден, что все постоянно живущие в Эстонии люди с отличным от эстонского родным языком в той или иной степени знают государственный язык. Для развития языковых навыков нужно прежде всего начать пользоваться эстонским. Причем пользоваться не столько, чтобы выучить грамматические правила, сколько именно ради практики. Человек с другим родным языком никогда не будет говорить без ошибок и не освоит абсолютно всего словарного запаса на эстонском. И это нормально!

Учитель-предметник должен владеть прежде всего необходимой для своей работы терминологией, а не всем лексическим запасом эстонского языка

Учителям, которые до сих пор преподавали только на русском и должны будут перейти на эстонский, я бы предложил попробовать провести пробный урок. Это придаст уверенности в языковых навыках и укажет на недостатки. Важно понять, что учитель-предметник должен владеть прежде всего необходимой для своей работы терминологией, а не всем лексическим запасом эстонского языка.

Я помню, как осенью 2022 года хотел сделать урок, посвященный абсолютизму, более увлекательным. Для этого я решил показать ученикам, как завязывать галстук. Это было ответом на просьбу одного восьмиклассника, который попросил объяснить, как это сделать. Я решил включить эту тему в урок, посвященный абсолютизму, поскольку первые галстуки появились в XVII веке во Франции в период абсолютизма. Вечером я начал готовиться к уроку и обнаружил, что не могу сформулировать инструкцию по завязыванию галстука на эстонском языке. Мне не хватало словарного запаса. С помощью русско-эстонского словаря на сайте eki.ee мне пришлось выучить новые слова, такие как „узел“ (sõlm), „шов“ (õmblus) и „бант“ (lehv). И все это несмотря на многолетний опыт преподавания на эстонском и знание языка на уровне C1.