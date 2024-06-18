ФОТО и ВИДЕО | Украинцы призывают болеть за свою сборную в таллиннском баре

Новое заведение Ravenous coyote, которое находится по адресу Mere pst. 8, открылось только вчера, и сейчас там можно посмотреть все матчи чемпионата Европы. Один из соучредителей нового заведения, Влад, который родом из Украины, организует также совместные просмотры матчей сборной Украины. Однако он отметил, что это заведение не только для украинцев, но и для всех тех, кто просто хочет посмотреть футбольные матчи в хорошей компании.

На матче присутствовала Инна Гордиенко, которая после полномасштабного вторжения России в Украину переехала в нашу страну. Сейчас украинка — директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии.

„Это еще одно место, где украинцы могут встречаться, делиться своими переживаниями, проблемами, объединяться и чувствовать плечо друг друга. Каждое такое мероприятие, как, например, нынешнее Евро, которое дает нам возможность быть вместе, очень помогает сопереживать, поддерживать Украину. Год назад ассоциация создала кино-клуб, где люди также могут встречаться, находить новых друзей. Поэтому это заведение помогает нам поддерживать друг друга и, конечно же, нашу страну“, — рассказала Ирина о новом баре.

„Каждый сейчас на своем фронте делает то, что он может. Например, люди культуры, которые поставили свое творчество на паузу и пошли защищать Украину. По сути, это происходит на всех „фронтах“. Естественно, это и спортивный фронт. Все спортсмены, которые выступают на соревнованиях, они всегда пою свой гимн, благодарят наших бойцов, потому что благодаря им все это сейчас происходит. Не было бы сейчас нашей футбольной сборной на Евро, если бы наши бойцы ВСУ не держали фронт и не воевали с российским оккупантом“, — поделилась своим мнением Ирина.

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