Транзит российского газа через Украину должен закончиться через полгода — но этого не хочет Европа. Каковы шансы, что поставки продолжатся и на четвертый год войны?
Европа обсуждает с Украиной продолжение транзита газа из России и в 2025 году, несмотря на то, что договор с „Газпромом“ истекает в конце 2024-го, сообщило агентство Bloomberg 10 июня. Идея в том, чтобы свести взаимодействие Москвы и Киева к минимуму — подключить посредника (например, Азербайджан) или придумать консорциум европейцев для покупки газа на российско-украинской границе. „Медуза“ рассказывает, почему шансы на успех новой сделки не высоки — а судебные разбирательства покупателей с „Газпромом“ могут и вовсе привести к приостановке поставок раньше срока.
Вариант продолжения транзита с помощью посредника реалистичен фактически, но на практике крайне маловероятен
Одним из рабочих вариантов продолжения транзита через Украину, по данным источников Bloomberg, может стать покупка европейскими компаниями азербайджанского газа, который затем должен пойти через Россию и Украину в Европу. Структура такой схемы до конца не ясна, но наиболее вероятно, что она предполагает обмен (своп) российского газа на азербайджанский: государственная нефтегазовая компании Азербайджана SOCAR берет на себя поставки покупателям „Газпрома“, а тот обеспечивает газ для части покупателей SOCAR. Европейские компании из шести стран — Австрии, Чехии, Венгрии, Италии, Словакии и Украины — готовы обсуждать этот план, писало агентство ICIS со ссылкой на документ, подписанный представителями компаний.
Такой обмен может быть как реальным, то есть с изменением физических потоков газа, так и виртуальным — отраженным только на бумаге. И тот, и другой вариант предполагает почти не реализуемые на практике действия: в первом случае „Газпром“ должен будет дать доступ SOCAR к своей газотранспортной системе, во втором — речь пойдет об изменении действующих долгосрочных контрактов на экспорт как „Газпрома“, так и азербайджанской компании.
Сейчас Азербайджан поставляет газ в Европу по Южному газовому коридору — сети газопроводов, проходящих в том числе через Турцию. В 2023 году страна экспортировала 12 миллиардов кубометров в Европу (объем, сопоставимый с актуальными поставками „Газпрома“ через Украину) и планирует удвоить эту цифру к 2027 году. Однако прямо сейчас увеличить и добычу, и экспорт не удастся — Азербайджану мешают инфраструктурные ограничения и рост внутреннего спроса на газ. „Нам нужно больше средств для инвестиций в месторождения и трубопроводы“, — цитировало агентство Reuters советника президента Азербайджана Хикмата Гаджиева.
Украина еще до полномасштабных военных действий предлагала „Газпрому“ дать доступ к своей инфраструктуре для поставок газа из Центральной Азии, например, Туркменистана, и даже грозила судом в случае отказа. „Газпром“ как монополист газовой экспортной инфраструктуры в России не комментировал эти предложения тогда, не отвечает на них и сейчас — и представить, что ситуация изменится, можно с трудом.
Остановка транзита не только принесет Украине убытки, но и поставит под угрозу всю газотранспортную инфраструктуру страны
Украинские официальные лица не раз говорили о том, что переговоры с Россией о продлении контракта на транзит газа исключены. Украинская газотранспортная система (ГТС) способна прокачивать в европейском направлении около 140 миллиардов кубометров газа в год, но последние два года поставки были значительно ниже — всего около 15 миллиардов кубометров ежегодно.
Полная остановка экспортных потоков из Украины в Европу грозит Киеву двумя последствиями:
потерей выручки от транзита в размере около 1-1,3 миллиарда долларов в год;
растущей угрозой разрушения газотранспортной инфраструктуры, которая может стать целью военных ударов либо прийти в негодность из-за прекращения обслуживания.
С конца марта 2024 года Россия начала наносить удары по газовой инфраструктуре на западе Украины, в том числе — по подземным хранилищам газа (ПХГ), мощности которых арендуют европейские компании. „Я делаю все возможное, чтобы найти решение для сохранения работы украинской газотранспортной системы, потому что это большой актив, и кто-то должен быть покупателем. Иначе она будет генерировать убытки“, — цитировало на прошлой неделе Bloomberg главу „Нафтогаза“ Алексея Чернышова.
Для сохранения работы хотя бы части ГТС после остановки российского транзита Украина рассматривает проект „Вертикального газового коридора“, который связывает ее систему с Молдовой, Болгарией, а затем Трансадриатическим газопроводом, поставки по которому идут в том числе из Азербайджана в Европу. Вертикальный коридор открывает доступ в Украину и для сжиженного природного газа (СПГ), который приходит на терминалы в Греции и Турции и далее может быть закачан в украинские ПХГ для хранения европейскими компаниями. В теории Украина может направлять этот газ в Словакию, то есть по части того маршрута, по которому сейчас идет российский газ, но это требует значительных инвестиций в инфраструктуру.
Еще одним из вариантов продолжения транзита из России через Украину могут стать прямые договоры европейских компаний о поставке газа как с „Газпромом“, так и с украинской стороной. В этом случае консорциум из европейских компаний будет забирать газ на российско-украинской границе и самостоятельно договариваться с Киевом о его прокачке далее на запад. Но это означает, что консорциуму придется взять на себя все риски, связанные с доставкой газа через территорию воюющей страны, и не всем эта идея кажется хорошей. Глава австрийской OMV Альфред Стерн говорил на прошлой неделе, что компания настаивает на сохранении условия действующего контракта с „Газпромом“ — точки поставки газа на пункт Баумгартен на словацко-австрийской границе.
Поэтому базовым сценарием для большинства аналитических компаний, работающих на газовом рынке, остается полное прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Эксперты компании Energy Aspects отмечают, что кроме контракта на транзит между „Газпромом“ и „Нафтогазом“, в конце декабря истекает и межоператорское соглашение между российской компанией и украинским оператором ГТС — „Укртрансгазом“, — определяющее технические параметры взаимодействия двух компаний. И если такой договор не будет перезаключен на новый срок, ни о каком продолжении поставок не может идти и речи.
Иски европейцев к „Газпрому“ могут привести к остановке поставок по долгосрочным контрактам
Транзит российского газа через Украину может снизиться и раньше, не „дожидаясь“ сроков истечения контрактов. Австрийская OMV предупредила в конце мая, что поставки газа из России могут прекратиться из-за решения иностранного суда. Иск к „Газпрому“ был подан крупной европейской энергетической компанией, имя которой OMV не называет, но уточняет, что решение суда по этому делу может привести к тому, что австрийцам придется переводить платежи за газ не „Газпром экспорту“, а компании, выигравшей дело. Такой сценарий возможен, если решение суда вступит в силу на территории Австрии. В итоге это приведет к остановке „Газпром экспортом“ любых поставок в адрес OMV.
Через три недели, 12 июня, немецкая Uniper рассказала о решении Стокгольмского арбитража, согласно которому компания имеет право досрочно разорвать контракт с „Газпромом“ и взыскать с него более 13 миллиардов евро компенсации за недопоставленный газ с середины 2022 года. „Неясно, возможно ли будет получить значительную часть этой суммы“, — говорил глава Uniper Майкл Льюис, уточняя, что любые полученные средства будут переданы германскому правительству.
Вероятно, именно на это решение суда намекала австрийская OMV в майском сообщении, хотя подобные разбирательства с „Газпромом“ в арбитраже сейчас ведут несколько европейских компаний, в том числе немецкая RWE. Решение суда о взыскании платежей за газ теоретически может быть применено на любой территории, куда приходит газпромовский газ, и это коснется не только потока через Украину, но и покупателей, получающих объемы, например, по „Турецкому потоку“.
От такой ситуации себя попробовала застраховать Венгрия, где правительство в конце мая выпустило указ, запрещающий третьим сторонам взыскивать платежи, предназначающиеся „Газпром экспорту“. Потенциально это может привести к конфликту национального законодательства с европейским, но для Венгрии это далеко не первый случай.
Повод для остановки поставок в адрес европейцев может появиться уже на этой неделе — компании проведут очередные ежемесячные платежи „Газпрому“ около 20 июня. Если все платежи пройдут и со стороны Uniper не будет предпринято попыток их взыскать, поставки продолжатся в обычном режиме. Если оплата за газ, например, австрийской OMV, будет взыскана, мы можем увидеть некоторое снижение транзитных объемов уже сейчас. При этом Uniper вряд ли удастся получить что-то свыше суммы месячной оплаты за газ — около одного миллиарда евро, оценивали аналитики Energy Aspects.
Прекращение поставок по части долгосрочных контрактов „Газпрома“ не означает полной остановки транзита — на европейском рынке работает множество трейдинговых компаний, которые будут рады использовать высвободившиеся от крупных покупателей мощности и купить так и не ставший санкционным российский трубопроводный газ.
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