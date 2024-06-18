Транзит российского газа через Украину должен закончиться через полгода — но этого не хочет Европа. Каковы шансы, что поставки продолжатся и на четвертый год войны?

Украина еще до полномасштабных военных действий предлагала „Газпрому“ дать доступ к своей инфраструктуре для поставок газа из Центральной Азии, например, Туркменистана, и даже грозила судом в случае отказа. „Газпром“ как монополист газовой экспортной инфраструктуры в России не комментировал эти предложения тогда, не отвечает на них и сейчас — и представить, что ситуация изменится, можно с трудом.

Сейчас Азербайджан поставляет газ в Европу по Южному газовому коридору — сети газопроводов, проходящих в том числе через Турцию. В 2023 году страна экспортировала 12 миллиардов кубометров в Европу (объем, сопоставимый с актуальными поставками „Газпрома“ через Украину) и планирует удвоить эту цифру к 2027 году. Однако прямо сейчас увеличить и добычу, и экспорт не удастся — Азербайджану мешают инфраструктурные ограничения и рост внутреннего спроса на газ. „Нам нужно больше средств для инвестиций в месторождения и трубопроводы“, — цитировало агентство Reuters советника президента Азербайджана Хикмата Гаджиева.

Такой обмен может быть как реальным, то есть с изменением физических потоков газа, так и виртуальным — отраженным только на бумаге. И тот, и другой вариант предполагает почти не реализуемые на практике действия: в первом случае „Газпром“ должен будет дать доступ SOCAR к своей газотранспортной системе, во втором — речь пойдет об изменении действующих долгосрочных контрактов на экспорт как „Газпрома“, так и азербайджанской компании.

Одним из рабочих вариантов продолжения транзита через Украину, по данным источников Bloomberg, может стать покупка европейскими компаниями азербайджанского газа, который затем должен пойти через Россию и Украину в Европу. Структура такой схемы до конца не ясна, но наиболее вероятно, что она предполагает обмен (своп) российского газа на азербайджанский: государственная нефтегазовая компании Азербайджана SOCAR берет на себя поставки покупателям „Газпрома“, а тот обеспечивает газ для части покупателей SOCAR. Европейские компании из шести стран — Австрии, Чехии, Венгрии, Италии, Словакии и Украины — готовы обсуждать этот план, писало агентство ICIS со ссылкой на документ, подписанный представителями компаний.

Остановка транзита не только принесет Украине убытки, но и поставит под угрозу всю газотранспортную инфраструктуру страны

Украинские официальные лица не раз говорили о том, что переговоры с Россией о продлении контракта на транзит газа исключены. Украинская газотранспортная система (ГТС) способна прокачивать в европейском направлении около 140 миллиардов кубометров газа в год, но последние два года поставки были значительно ниже — всего около 15 миллиардов кубометров ежегодно.

Полная остановка экспортных потоков из Украины в Европу грозит Киеву двумя последствиями:

потерей выручки от транзита в размере около 1-1,3 миллиарда долларов в год;

растущей угрозой разрушения газотранспортной инфраструктуры, которая может стать целью военных ударов либо прийти в негодность из-за прекращения обслуживания.

С конца марта 2024 года Россия начала наносить удары по газовой инфраструктуре на западе Украины, в том числе — по подземным хранилищам газа (ПХГ), мощности которых арендуют европейские компании. „Я делаю все возможное, чтобы найти решение для сохранения работы украинской газотранспортной системы, потому что это большой актив, и кто-то должен быть покупателем. Иначе она будет генерировать убытки“, — цитировало на прошлой неделе Bloomberg главу „Нафтогаза“ Алексея Чернышова.

Для сохранения работы хотя бы части ГТС после остановки российского транзита Украина рассматривает проект „Вертикального газового коридора“, который связывает ее систему с Молдовой, Болгарией, а затем Трансадриатическим газопроводом, поставки по которому идут в том числе из Азербайджана в Европу. Вертикальный коридор открывает доступ в Украину и для сжиженного природного газа (СПГ), который приходит на терминалы в Греции и Турции и далее может быть закачан в украинские ПХГ для хранения европейскими компаниями. В теории Украина может направлять этот газ в Словакию, то есть по части того маршрута, по которому сейчас идет российский газ, но это требует значительных инвестиций в инфраструктуру.