Белорус залез на вышку мобильного оператора в Вильнюсе и требовал убежища

Мужчина сам проинформировал полицию о том, что забрался на вышку, отправив письмо. По предварительным данным, гражданин Беларуси также повесил на вышке исторический флаг Беларуси. Он потребовал приезда сотрудников миграционной службы, которые выдали бы ему вид на жительство в Литве, пишет Delfi.lt.

Как выяснилось на месте, белорус сидит на вышке с раннего утра, но связался с властями только во второй половине дня. Оказывается, он попал на огороженную территорию башни, перерезав колючую проволоку и перелез через забор.

Пожарные, полиция и переговорщики спецподразделения „Арас“ прибыли из-за мужчины, который „протестовал“ на вышке мобильного оператора. Сначала мужчина требовал миграционных работников, позже он потребовал и журналистов. Полицейские и пожарные разговаривали с человеком на вышке, но он послушал только пришедших переговорщиков и спустился сам.

Спустившись с башни мужчина 1986 г. р. рассказал журналистам, что с 2020 года просит политического убежища. На такой шаг он решился из-за своих убеждений, ведь на родине его преследовали. Мужчина рассказал, что судится в судах с 2020 года, суды его поддерживают, а Департамент миграции отказывается выдавать ему паспорт иностранца. Белорус уже 4 года живет как проситель убежища, без документов.

Мужчина рассказал, что работает в Литве нелегально, поскольку официально устроиться на работу не может. Он не может этого сделать, поскольку у него есть только документы просителя убежища, а банковские счета на них открывать запрещено. По словам белоруса, он работал в избирательном штабе своей страны, собирал подписи, а также участвовал в различных инициативах. Он просит Департамент миграции выдать паспорт иностранца, чтобы он мог спокойно жить в Литве.

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