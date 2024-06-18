Грузинский футболист нарвского „Транса“: Грузия способна „пошуметь“ на ЧЕ по футболу

Грузинская сборная в основной стадии отбора на Евро-2024 заняла четвертое место в группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром, но через Лигу наций попала в плей-офф отбора чемпионата Европы, где грузины сначала выбили Люксембург – 2:0, а потом в серии послематчевых пенальти обыграли Грецию – 0:0 (4:2 после пенальти).

„Для сборной Грузии выход на Евро - уже подвиг. Настроение сейчас у всех в стране очень хорошее, все ждут матчей нашей сборной, а вся Грузия буквально живет футболом“, — сказал Закария Бегларишвили, который с 2007 по 2009 год выступал за грузинские клубы, а затем был игроком таллиннской „Флоры“ (2010-2012, 2014-2019).

Одними из главных звезд нынешней сборной Грузии являются Георгий Мамардашвили („Валенсия“) и Хвича Кварацхелия („Наполи“), которые находятся на ведущих ролях в успешных европейских клубах.

„Конечно, Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили топовые футболисты, которые выступают в сильных чемпионатах. Однако и помимо них в сборной Грузии есть много хороших игроков, которые также играют в своих клубах на ведущих ролях. Например, Отар Китеишвили, который стал чемпионом Австрии и обладателем Кубка Австрии, а также стал лучшим футболистом Австрии сезона 2023-2024. Георгий Микаутадзе, который играет во французской Лиге 1. В нашей сборной очень много талантливых и хороших футболистов, которые играют в Европе“, — ответил Бегларишвили на вопрос о том, за кем следить в сборной Грузии.

Закария Бегларишвили, который в 2019 году получил эстонский паспорт, отметил, что один из минусов сборной это отсутствие опыта таких турниров.

„Сильные стороны сборной Грузии - много индивидуально сильных игроков, а сама сборная очень сплоченная. Если говорить о слабой стороне, то это - отсутствие опыта, так как для них это первый такой турнир. Очень важно настроиться психологически, за них будет болеть вся Грузия“, — считает полузащитник нарвского „Транса“.

На турнире национальная команда Грузии сыграет в группе F вместе с командами Турции, Чехии и Португалии.