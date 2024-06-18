ФОТО и ВИДЕО | На ЕВРО-2024 приехала самая сексуальная болельщица сборной Хорватии

Девушка, которая по национальности является хорваткой, родилась в Германии, в городе Франкфурт-на-Майне, поэтому неплохо владеет немецким языком. Но возникает вопрос: откуда такой интерес к Кнолль со стороны крупных спортивных медиа страны — хозяйки Евро-2024?

Ивана, она же мисс Хорватии-2016, получила большую известность на чемпионате мира-2022. На турнире в Катаре Кнолль неоднократно появлялась на стадионах в цветах родной страны в откровенных нарядах. Фотографии с девушкой обошли весь мир. Где бы она ни появлялась в Катаре, фанаты пытались сделать с ней совместное фото. Количество подписчиков в ее соцсетях выросло до нескольких миллионов. Модель регулярно делится своими снимками на своей странице в Instagram.

При этом не все в Катаре были довольны внешним видом Кнолль. Многие местные жители были в гневе из-за откровенных нарядов Иваны. Они писали в соцсетях осуждающие посты, в которых обвиняли девушку в неуважении к мусульманской религии и к восточной культуре. Об этом пишет Delfi.lv.

На матче 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия (1:1, пенальти — 4:2) с моделью произошел небольшой скандал. Охранники стадиона „Эдьюкейшн Сити“ не разрешали болельщикам делать фото с Кнолль из-за ее провокационных нарядов.

„Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил, — говорила Ивана в интервью Bild. — Я же спросила их, почему они ведут себя так грубо“.

Кнолль не стеснялась в выражениях и открыто критиковала организаторов ЧМ-2022 в Катаре из-за проблем с инфраструктурой и негативного отношения к ее персоне.

„Это катастрофа, — говорила Ивана. — Мне жаль всех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мне повезло, и я могу поддержать сборную Хорватии. Теперь понятно, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк“.