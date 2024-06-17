Правда ли, что Байден „потерялся“ на саммите „Большой семёрки“?

На видео, которое разошлось в соцсетях, на первый взгляд кажется, что Байден действительно идёт в непонятном направлении, в никуда. Ролик разлетелся не только по русскоязычному, но и по англоязычному сегменту интернета — о конфузе американского лидера написали многие таблоиды, например американский New York Post и канадский Toronto Sun . Отреагировал на новость и предвыборный штаб Дональда Трампа, конкурента Байдена на грядущих осенью президентских выборах. В официальном заявлении говорится: „От Италии до Великобритании и Нью-Йорка, миллионы людей по всему миру проснулись от заголовков о когнитивном упадке Джо Байден а, который был полностью продемонстрирован на саммите G7“. Высказался на этот счёт и сам Трамп — в ещё более жёсткой формулировке: „У нас есть президент, который понятия не имеет, что, чёрт возьми, происходит. Посмотрите на него вчера, посмотрите на него позавчера в Европе, он понятия не имеет, где он, чёрт возьми“.

13 июня 2024 года в Италии открылся саммит лидеров стран „ Большой семёрки “ (G7) — неформального клуба семи крупнейших развитых экономик мира. В неё входят Канада, Франция, Германия, Италия , Япония, Великобритания и США. Одним из мероприятий в программе форума стало шоу парашютистов , которые продемонстрировали точное приземление на площадку перед высокопоставленными гостями. Представители парашютной группы несли флаги саммита, стран — участниц G7 и Евросоюза.

Вирусный ролик вырезан из трансляции, которую вёл официальный YouTube-канал саммита. Из этого видео становится понятно, что Байден просто приветствовал, подняв большой палец вверх, следующего приземлившегося парашютиста, тогда как остальные политики смотрят на человека, приземлившегося ранее. На более общем плане этой трансляции на 30 секунд раньше видно, что людей на площадке гораздо больше, чем может показаться по вырезанному фрагменту. Поэтому утверждать, что Байден, обращаясь к кому-то за пределами кадра, говорит с невидимками, — безосновательно.

Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс отреагировал на публикацию New York Post так: „Издания Мердока настолько отчаянно пытаются отвлечь внимание от послужного списка Байдена, что просто лгут. Здесь они используют искусственно узкий кадр, чтобы скрыть от зрителя, что он только что наблюдал демонстрацию прыжков с парашютом. Он поздравляет одного из парашютистов и показывает большой палец вверх“. Примечательно, что американский таблоид действительно опубликовал в X видео с соотношением сторон 9:16 (как для рилсов в Instagram или видео в TikTok), где вообще не показано никакого парашютиста. Российские СМИ и Telegram-каналы в основном выложили полную версию видеозаписи, где парашютиста, к которому подходит Байден, видно, но снабдили посты такими же подписями, как и New York Post.

Публикации, высмеивающие Байдена, стали настолько вирусными, что ситуацию прокомментировал даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак, присутствовавший на саммите. В своём заявлении он отметил, что Байден, дождавшись приземления парашютистов, „просто подошёл, чтобы поговорить с каждым из них лично“.

Противники 81-летнего президента США в своей критике часто упирают на то, что Байден слишком стар для своей должности. В рамках этого нарратива политику приписывают абсурдные высказывания, вырывая слова из контекста, интерпретируютего шутки как серьёзные заявления, редактируют фото и видео. Публикации про общение Байдена с невидимыми собеседниками тоже не новация. „Проверено“ уже разбирало несколько подобных сообщений, и все они оказались фейками — в каждом случае за кадром находились вполне реальные люди, которых было видно на видео, снятых под другим углом.

Таким образом, на видеозаписи, распространяемой в русскоязычном сегменте интернета, видно, что Байден не „потерялся“ в пространстве, а обращается к только что приземлившемуся парашютисту. Пользователи, публикующие ролик, игнорируют это обстоятельство и просто копируют заголовки некоторых западных таблоидов, которые кадрировали видео так, чтобы парашютиста было не видно.

Итог: Неправда