Латвийский национальный театр отменил показ спектакля режиссера Дмитрия Крымова с участием Чулпан Хаматовой

Национальный театр отказал в аренде помещения для постановки Дмитрия Крымова „Записки сумасшедших“ с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Причина: руководство культурного учреждения „осознало, что не оценило должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины“. Delfi получил комментарии у режиссера Дмитрия Крымова, актрисы Чулпан Хаматовой и главы компании-прокатчика спектакля Art Forte Юлии Лочмеле, пишет RusDelfi.lv.