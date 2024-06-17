17.06.2024, 21:49
Латвийский национальный театр отменил показ спектакля режиссера Дмитрия Крымова с участием Чулпан Хаматовой
Театр запретил гастроли на русском языке до конца войны
ФОТО: Screenshot YouTube
Национальный театр отказал в аренде помещения для постановки Дмитрия Крымова „Записки сумасшедших“ с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Причина: руководство культурного учреждения „осознало, что не оценило должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины“. Delfi получил комментарии у режиссера Дмитрия Крымова, актрисы Чулпан Хаматовой и главы компании-прокатчика спектакля Art Forte Юлии Лочмеле, пишет RusDelfi.lv.
Сцена Национального театра - не подходящее место для гастролей на русском языке во время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина“, - заявил порталу Delfi директор Национального театра Марис Витолс.
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