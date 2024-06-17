За рубежом
17.06.2024, 21:49

Латвийский национальный театр отменил показ спектакля режиссера Дмитрия Крымова с участием Чулпан Хаматовой

 
Театр запретил гастроли на русском языке до конца войны
ФОТО: Screenshot YouTube

Национальный театр отказал в аренде помещения для постановки Дмитрия Крымова „Записки сумасшедших“ с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова. Причина: руководство культурного учреждения „осознало, что не оценило должным образом символическое и моральное значение этой аренды в условиях российской агрессии против Украины“. Delfi получил комментарии у режиссера Дмитрия Крымова, актрисы Чулпан Хаматовой и главы компании-прокатчика спектакля Art Forte Юлии Лочмеле, пишет RusDelfi.lv.

Сцена Национального театра - не подходящее место для гастролей на русском языке во время, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина“, - заявил порталу Delfi директор Национального театра Марис Витолс.

Зимой, после премьеры спектакля Дмитрия Крымова „Питер Пен. Синдром“ культурное учреждение подписало договор аренды на мировую премьеру независимого проекта „Записки сумасшедших“ на русском языке с латышскими титрами, а теперь решило в аренде отказать.

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