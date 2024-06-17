Путин назначил свою племянницу на пост замминистра обороны

Цивилева в апреле 2023 года возглавила государственный фонд поддержки участников „специальной военной операции“ (СВО) „Защитники Отечества“.

Супруг Цивилевой Сергей до мая 2024 года возглавлял Кемеровскую область, а затем был назначен на пост министра энергетики РФ.

Другим указом Путина на пост замминистра обороны назначен Павел Фрадков — сын бывшего главы СВР и бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова. Павел Фрадков с 2021 года был первым заместителем управляющего делами президента РФ. В указе о назначении в Минобороны говорится, что Фрадков-младший освобожден от ранее занимаемой должности.

На пост первого замминистра обороны назначен Леонид Горнин, ранее занимавший пост первого заместителя главы Минфина.

Горнин, сообщает РИА Новости, будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил, Фрадков — отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, а Цивилева „займется вопросами организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень“.

Всего у министра обороны РФ будет 12 заместителей (ранее было 10), в том числе два первых заместителя министра.

Другим указом Николай Панков (статс-секретарь — заместитель министра обороны), Татьяна Шевцова и Руслан Цаликов (заместители министра) освобождены от занимаемой должности. Генерал армии Павел Попов освобожден от должности замминистра обороны и уволен с военной службы.