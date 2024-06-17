Путин едет в КНДР за новым оружием?

Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, сообщает пресс-служба Кремля.

В понедельник СМИ КНДР также подтвердили, что Владимир Путин посетит страну 18-19 июня.

На прошлой неделе посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян „активно готовится“. Об этом свидетельствуют и данные спутниковых наблюдений, сообщает разведка Южной Кореи.

Источники сообщают, что поездка Путина во Вьетнам состоится с 19-20 июня. Он посетит страну впервые с 2017 года.

Путин приедет в Северную Корею впервые с 2000 года, в то время он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Соединенные Штаты, которые в прошлом году улучшили отношения с Ханоем и являются главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали резко на планы Путина. „Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния“, — сказал агентству Reuters представитель посольства США в Ханое, когда его спросили о влиянии визита на отношения с Соединенными Штатами.

Сеул предупредил Москву

В пятницу министр иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн и заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл обсудили в телефонном разговоре возможный визит Путина в КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

„Внимательно следя за соответствующими событиями, обе стороны договорились решительно реагировать посредством тесного сотрудничества на провокации Северной Кореи против Южной Кореи и действия, которые приводят к эскалации напряженности в регионе“, — говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Джин заявил в воскресенье вечером телеканалу Yonhap News TV, что Сеул „предупредил, что России не следует заходить дальше определенной точки“.