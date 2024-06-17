Взрыв на военном полигоне в Чехии: есть пострадавшие

На военном полигоне на востоке Чехии произошел взрыв, сообщила чешская армия в понедельник, 17 июня. „Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока не установленный тип боеприпасов. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие“, - говорится в сообщении в соцсети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что к месту происшествия вылетел вертолет спасательной службы. Инцидент расследует военная полиция.

Либавский военный полигон расположен рядом с городом Оломоуц примерно в 250 километрах к востоку от Праги. Он действует с 1949 года, его площадь около 235,5 квадратного километра, передает чешский новостной портал Idnes. По предварительным данным, ранены девять человек. Двое эвакуированы в госпиталь санитарной авиацией. Все пострадавшие, вероятно, являются военнослужащими.

С 2022 года на полигоне в Либаве проводятся совместные учения военнослужащих чешской и украинской армий. Происходили ли учения в момент взрыва, неизвестно.

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице

В октябре и декабре 2014 года произошли взрывы на оружейных складах в деревне Врбетица. В результате погибли два чешских гражданина и, по данным Праги, был нанесен ущерб в размере 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к этим взрывам. В связи с этим Прага выслала тогда 18 российских дипломатов. Москва в свою очередь отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Болгария объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся с 2011 по 2020 годы.

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