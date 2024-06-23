Специалисты бьют тревогу: из-за стройки в Ласнамяэ под угрозой оказались охраняемые виды животных

Обычный житель Ласнамяэ может и не знать, что на заросшем кустарником пустыре между Lasnamäe Centrum и теннисным центром Tallink находится одно из самых крупных мест обитания обыкновенных тритонов в Таллинне. На этом, казалось бы, прозаичном участке среди асфальта и бетона находится с десяток небольших водоемов, в которых обитают тритоны . Благодаря уникальному сочетанию болотного массива и известняка там, например, кое-где цветут орхидеи, а еще эти места нравятся рептилиям, птицам, насекомым и даже летучим мышам.

Но сейчас здесь начались работы по строительству магазина Depo и автостоянки. Согласно принятому в 2014 году детальному плану, на этом участке разрешено строительство, поскольку, по мнению представителей Департамента окружающей среды и Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, этот участок классифицируется как пустырь. Поэтому он не является и охраняемой зоной обитания тритонов, и теперь тысячам тритонов придется куда-то переселяться. Разумеется, эта зеленая зона перестанет быть подходящим местом и для других ее обитателей. Хотя строительные работы не должны проводиться до тех пор, пока тритоны не будут переселены на новое место, в последние недели здесь кипит бурная деятельность.