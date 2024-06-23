Специалисты бьют тревогу: из-за стройки в Ласнамяэ под угрозой оказались охраняемые виды животных(19)
В Таллинне остается все меньше мест, пригодных для обитания земноводных. В зеленой зоне в Таллинне, где живет самое большое количество обыкновенных тритонов, будет возведен строительный магазин и парковка, а местным тритонам придется искать новое место, пишет Roheportaal.
Обычный житель Ласнамяэ может и не знать, что на заросшем кустарником пустыре между Lasnamäe Centrum и теннисным центром Tallink находится одно из самых крупных мест обитания обыкновенных тритонов в Таллинне. На этом, казалось бы, прозаичном участке среди асфальта и бетона находится с десяток небольших водоемов, в которых обитают тритоны. Благодаря уникальному сочетанию болотного массива и известняка там, например, кое-где цветут орхидеи, а еще эти места нравятся рептилиям, птицам, насекомым и даже летучим мышам.