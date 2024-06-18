Некоторые дома в Вийвиконна непригодны для жизни, но их пока не сносят. Жители поселка волнуются, где они будут жить

Жители района, сообщила горуправа Нарвы-Йыэсуу, выразили обеспокоенность тем, что срок переселения из ветхих домов слишком короткий, и попросили продлить его. Мэр подтвердил, что, поскольку сроки реализации проекта также переносятся по независящим от городской управы причинам, есть возможность договориться о новых сроках, которые будут обсуждаться отдельно. Больше всего жители поселка надеются на то, что для них будет найдено новое жилье рядом с тем, которое планируют снести. По словам мэра, проведенный аудит зданий показал, что существующие в поселке дома уже не пригодны для проживания и даже небезопасны. Однако мэр пообещал, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение с депутатами городского собрания в ближайшее время.

На встрече жители поселка также задали вопросы о приватизации земли. В поселку сложилась ситуация, когда некоторые владельцы домов не имеют необходимых документов для приватизации, несмотря на то, что проживают там уже много лет. Мэр подтвердил, что у администрации города есть видение по этому вопросу, которое в скором времени будет озвучено.

Кроме того, местные жители попросили установить дополнительные знаки об опасности на аварийных постройках, так как в последнее время в Вийвиконна много туристов. Из-за повышенного интереса к поселку и руинам, в нем планируют снимать фильмы. Жители не против принимать съемочные группы.

В последнее время на улицах города увеличилось количество квадроциклов, и местные жители попросили чиновников установить на въезде дополнительные запрещающие знаки. была речь во время встречи и о том, что до сих пор не устранены последствия мотосоревнований. Вдоль трассы до сих пор лежат ограждения, заметны глубокие ямы и выбоины, появившиеся в ходе соревнований. Максим Ильин пообещал лично разобраться с этим вопросом и больше не допускать в поселке подобных гонок. Коммунальная служба Нарва-Йыэсуу планирует в ближайшее время провести ремонтные работы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.