Во время парада Дня победы нельзя будет перейти границу в Нарве

22 июня в 10:00 на Петровской площади начнется подготовка к параду в честь Дня Победы. Автобусы, направляющиеся на границу, начиная с 8 часов утра, будут направлены на остановку Пушкина 22, а до пограничного пункта можно будет дойти пешком по краю площади.

Поскольку пограничный пункт находится в зоне парада, то 23 июня с 9:30 до 12:30 (во время проведения парада), люди не смогут добраться до погранперехода. Доступ к пункту пропуска будет восстановлен после окончания парада.

23 июня Кайтселийт отметит День Победы в Нарве, где торжества начнутся уже в семь утра с поднятия государственного флага в Нарвском замке и завершатся парадом и Днем территориальной обороны.

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