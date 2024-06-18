В Израиле распущен военный кабинет. Что это — истерика Нетаньяху или его хитрость?

В правительственных кругах Израиля говорят, что это был ожидаемый шаг, после того как 9 июня кабинет покинули два важных его члена — генерал Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба и политический оппонент Нетаньяху, и генерал Гади Айзенкот.

Оба — политики-центристы, согласившиеся войти в военный кабинет Нетаньяху только ввиду экстренной военной ситуации в стране. Всего кабинет состоял из шести человек — бывших и действующих военных высокого ранга.

Ганц заявил, что выходит из военного кабинета, потому что у Нетаньяху нет никакой стратегии по смене режима ХАМАС в Газе.

По словам Ганца, премьер-министр Израиля больше беспокоится о своей политической карьере, чем о спасении заложников.

На данный момент Нетаньяху не поддержал план по прекращению огня и возвращению заложников, предложенный президентом США Джо Байденом чуть более двух недель назад.

Как объясняют израильские эксперты, соратники Биби по коалиции, ультраправые политики Бецалель Смотрич (министр финансов) и Итамар Бен-Гвир (министр национальной безопасности), пригрозили ему развалить правительство, если он согласится остановить военные действия в секторе Газа.

Бенни Ганц призывает провести внеочередные всеобщие выборы этой осенью и призывает умеренных правых и центристов во власти (правда, таких немного) поддержать его предложение.

В частности, он обратился к министру обороны Израиля Йоаву Галанту с просьбой последовать его примеру и покинуть военный кабинет.

Но Нетаньяху опередил любое дальнейшее развитие событий и распустил его сам.

Почему он это сделал?

Нетаньяху обвиняет Бенни Ганца и всех, разделяющих его точку зрения, в пораженческих настроениях.

По его словам, Ганц поддался международному давлению и своим выходом из военного кабинета избежал принятия сложных решений.

„Не Ганцу проповедовать мораль премьер-министру Нетаньяху, который возглавляет кампанию и не желает идти на компромисс ни в чем, кроме полной победы“, — говорится в заявлении партии „Ликуд“.