Совет ЕС принял спорный закон о восстановлении экосистем

Министры окружающей среды государств Европейского Союза после многомесячных споров приняли закон о восстановлении экосистем. Совету ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник, 17 июня, удалось достичь необходимого большинства - не менее 15 стран и не менее 65 процентов населения Евросоюза - после согласия Австрии. Вопреки позиции федерального канцлера этой страны, консерватора Карла Нехаммера, министр защиты климата и энергетики Австрии Леоноре Гевесслер проголосовала за закон, что стало решающим фактором в его принятии.

Новая законодательная норма обязывает страны Евросоюза до 2030 года восстановить не менее 20 процентов поврежденных наземных и морских экосистем, к 2050 году - все экосистемы, находящиеся под угрозой. Одной из целей при этом является восстановление торфяников, способных поглощать CO2. С помощью нового закона Европейский Союз намерен обратить вспять процесс разрушения окружающей среды. Он является важной составной частью европейской стратегии по борьбе с изменением климата.

Закон долгое время блокировали несколько стран в Совете ЕС

О положениях закона переговорщики из государств ЕС и депутаты Европарламента договорились еще в ноябре 2023 года, после чего его окончательное одобрение странами Евросоюза считалось формальностью. Однако целый ряд членов Совета ЕС на протяжении нескольких месяцев блокировали принятие документа. Против него выступали Италия, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция и Венгрия, а Бельгия воздерживалась, пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники

В частности, Нидерланды выражали обеспокоенность возможным замедлением строительства ветропарков, а Польша указывала на отсутствие плана финансирования природоохранных мер. Кроме того, закон критикуют консервативные политические силы и представители аграрного сектора европейских стран.

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