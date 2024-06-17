В Финляндии 12-летнего ребенка ранили ножом в торговом центре. Нападавший - ранее судимый экстремист

Как сообщил руководитель отделения KRP в Оулу Ари Соронен, мужчина подозревается в двух покушениях на убийство. Он также пытался ударить ножом еще одного подростка, находившегося в компании жертвы ножевого ранения. Охранник, однако, предотвратил акт насилия и задержал мужчину. Второй ребенок также имеет иностранное происхождение.

Полиция сообщает, что жертвой нападения стал 12-летний гражданин Финляндии иностранного происхождения. Согласно KRP, это обстоятельство и то, что подозреваемый ранее состоял в экстремистской организации, находятся в центре расследования.

Нападение произошло на аллее шопинг-молла в 18:36. Подозреваемого задержали на улице возле ТЦ после происшествия. Вечером на месте преступления было множество следов крови. Полиция сообщила, что ножевые раны ребенка серьезные, но непосредственной угрозы его жизни нет.

Подозреваемый был заключен под стражу решением уездного суда Оулу.

33-летний Юхани Себастьян Лямся подозревается в двух попытках убийства. На заседании суда мужчина не скрывал своего лица.

На допросах в прошедшие выходные Лямся поделился с полицией своей версией событий. Ведущий расследование инспектор Маркус Киискинен из полиции Оулу сообщает, что допросы прошли хорошо.

– Конечно, я не могу раскрыть их содержание, но подозреваемый был готов к сотрудничеству во время допросов, – говорит он.

Подозревается, что мужчина напал с ножом на 12-летнего ребенка в торговом центре Valkea в прошлый четверг. Ребенок – гражданин Финляндии иностранного происхождения.

Также подозревается, что мужчина пытался напасть с ножом на 14-летнего мальчика иностранного происхождения, который был в компании младшего.

Акт насилия был неожиданным. По данным полиции, подозреваемый и жертвы не знали друг друга и ранее не встречались.

По словам инспектора Киискинена, детей планируется допросить сегодня или, по крайней мере, завтра.

Лямся ранее был активен в запрещенной неонацистской организации Северное движение сопротивления (PVL).