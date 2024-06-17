Футбол
17.06.2024, 14:55

Охрана будет изымать российские флаги на матче Украины на Евро

 
российские флаги
российские флаги
ФОТО: Scanpix

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против появления российских флагов на стадионе в Мюнхене, где 17 июня проведет свой первый матч на чемпионате Европы сборная Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя организации.

По словам собеседника агентства, сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги со стадиона, пишет Медуза.

Российские флаги замечали уже на двух матчах чемпионата Европы, который стартовал 14 июня в Германии. Флаги РФ были на трибунах во время матча открытия (Германия — Шотландия), а также во время матча сборных Сербии и Англии, проходившем вечером 16 июня.

Российский флаг, в частности, можно увидеть на многих изображениях с английским игроком Джудом Беллингемом, который празднует забитый мяч в ворота сербов. За воротами, которые поразил Беллингем, располагались болельщики сборной Сербии.

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