Охрана будет изымать российские флаги на матче Украины на Евро

По словам собеседника агентства, сотрудники службы безопасности попытаются изъять и убрать российские флаги со стадиона, пишет Медуза.

Российские флаги замечали уже на двух матчах чемпионата Европы, который стартовал 14 июня в Германии. Флаги РФ были на трибунах во время матча открытия (Германия — Шотландия), а также во время матча сборных Сербии и Англии, проходившем вечером 16 июня.

Российский флаг, в частности, можно увидеть на многих изображениях с английским игроком Джудом Беллингемом, который празднует забитый мяч в ворота сербов. За воротами, которые поразил Беллингем, располагались болельщики сборной Сербии.

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