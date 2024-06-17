Звезда биатлона признана виновной по уголовному делу. Чем это грозит Жюли Симон?
Шестикратная чемпионка мира Жюли Симон была признана виновной по делу о мошенничестве. Официальной информации пока что нет, однако об этом пишет известное итальянское издание La Stampa. Дело рассматривала городская прокуратура французского Альбервилля, и следователи доказали, что Симон использовала чужую кредитную карту для совершения личных покупок, пишет Sportmail.
Итоговый ущерб едва превышает две тысячи евро, поэтому реального тюремного заключения биатлонистке ждать не стоит. Но как быть с тем фактом, что украла деньги Жюли у другой спортсменки из своей сборной — Жюстин Брезаз Буше?
Прокуратура подтвердила обвинения в адрес Симон
Месяц назад сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон-2024/25. Разумеется, в списках была и Жюли Симон. Девушка провела два выдающихся сезона — сначала выиграла общий зачет в рамках Кубка мира, а затем забрала пять медалей, из которых четыре золотые на ЧМ. Симон — главная надежда французов на Олимпиаде-2026 в Милане и спортивное лицо нации. Тем сложнее моральный выбор, который будет стоять перед менеджерами сборной Франции. На одной чаше весов — успехи Симон на лыжне, на другой — тот факт, что она приобретала по чужой карточке вещи для личного пользования. Пострадала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз Буше, а помимо нее еще и член штаба сборной Франции. Трудно объяснить логику поведения девушки, но факт остается фактом — успешная спортсменка оплачивала свои покупки за чужой счет.
О подозрениях в адрес Симон и поступившем иске со стороны Брезаз-Буше известно было еще осенью прошлого года. Но одно дело — подозрения, а другое — обвинительный приговор. Последний прозвучал на днях, когда прокуратура Альбервилля объявила о сборе достаточного числа доказательств совершенного Жюли преступления. Французским властям помогли норвежские и итальянские коллеги. Норвегия фигурировала в деле, поскольку первый раз покупки за чужой счет Симон осуществляла еще в 2022 году именно в Скандинавии. А в Италии она закупалась уже в 2023-м во время путешествия в Модену. Что именно приобретала биатлонистка, полиция не раскрывает, однако в СМИ пишут про косметику, духи и одежду, а также экшн-камеры GoPro. При этом никакого шика — общая сумма ущерба чуть больше двух тысяч евро.
Менеджеры сборной Франции в патовой ситуации
По данным Fondo Italia, нельзя исключать вынесение обвинительного приговора и финансового наказания в тысячу евро, однако информация о приговоре, озвученная La Stampa, пока преждевременна. Как бы то ни было, спортсменке грозило суровое наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 375 тысяч евро. Однако с юридической точки зрения последствия для Симон, вероятнее всего, ограничатся теперь штрафом и условным сроком. Дело могут пересмотреть в сторону ужесточения, однако реальное тюремное заключение будет явно фантастическим сценарием. Тем не менее проблемы для девушки не заканчиваются. Ведь свобода свободой, а что делать со спортивной карьерой? Атмосфера внутри сборной Франции и так была последние месяцы нездоровая, а теперь так и вовсе оставлять вопрос мошенничества лидера команды, а если называть вещи своими именами — так и просто воровства у коллег, не получится. Пусть Жюли и уверяет всех, что имела место подстава, решение прокуратуры делает ее рассказы о том, как кто-то из злого умысла делал интернет-покупки на ее адрес, еще более фантасмагоричными.
Какой бы выбор в итоге ни был сделан, издержки очень серьезны. Оставить Симон — значит проигнорировать общественное мнение, а главное — потерять Брезаз-Буше, чья роль во французском биатлоне в какой-то степени сравнима с позициями Жюли. Тем более что Жюстин и так в обиде на биатлонных чиновников, которые изначально ей не поверили и не согласились разрешить конфликт „по-тихому“ внутри сборной. Убрать сейчас Симон — это значит своими руками убивать курицу, которая несет золотые медали. А главное, что для успехов в эстафете французам нужны и Симон, и Брезаз-Буше. Так что-либо девушки решат как-то вопрос между собой и помирятся (во что непросто поверить), либо мечты о триумфе на Олимпиаде-2026 для французов так и останутся наивными мечтами.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.