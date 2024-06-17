Звезда биатлона признана виновной по уголовному делу. Чем это грозит Жюли Симон?

Итоговый ущерб едва превышает две тысячи евро, поэтому реального тюремного заключения биатлонистке ждать не стоит. Но как быть с тем фактом, что украла деньги Жюли у другой спортсменки из своей сборной — Жюстин Брезаз Буше?

Прокуратура подтвердила обвинения в адрес Симон

Месяц назад сборная Франции по биатлону объявила состав на сезон-2024/25. Разумеется, в списках была и Жюли Симон. Девушка провела два выдающихся сезона — сначала выиграла общий зачет в рамках Кубка мира, а затем забрала пять медалей, из которых четыре золотые на ЧМ. Симон — главная надежда французов на Олимпиаде-2026 в Милане и спортивное лицо нации. Тем сложнее моральный выбор, который будет стоять перед менеджерами сборной Франции. На одной чаше весов — успехи Симон на лыжне, на другой — тот факт, что она приобретала по чужой карточке вещи для личного пользования. Пострадала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз Буше, а помимо нее еще и член штаба сборной Франции. Трудно объяснить логику поведения девушки, но факт остается фактом — успешная спортсменка оплачивала свои покупки за чужой счет.

О подозрениях в адрес Симон и поступившем иске со стороны Брезаз-Буше известно было еще осенью прошлого года. Но одно дело — подозрения, а другое — обвинительный приговор. Последний прозвучал на днях, когда прокуратура Альбервилля объявила о сборе достаточного числа доказательств совершенного Жюли преступления. Французским властям помогли норвежские и итальянские коллеги. Норвегия фигурировала в деле, поскольку первый раз покупки за чужой счет Симон осуществляла еще в 2022 году именно в Скандинавии. А в Италии она закупалась уже в 2023-м во время путешествия в Модену. Что именно приобретала биатлонистка, полиция не раскрывает, однако в СМИ пишут про косметику, духи и одежду, а также экшн-камеры GoPro. При этом никакого шика — общая сумма ущерба чуть больше двух тысяч евро.

Менеджеры сборной Франции в патовой ситуации