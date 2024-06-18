МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: „Пока Хельме играют на дудочке, а партийцы пляшут тульяк, их противник набирает силу“

На минувшей неделе стало известно, что в партии EKRE кроме отца и сына (и партийного духа) есть еще более 9 тысяч потенциальных „либерастов“ и „предателей“. Еще полторы недели назад многие члены EKRE даже подумать не могли, что Хенн Пыллуаас, Яак Валге или Яак Мадисон являются агентами либералов и ЛГБТК+, но, партийная пресса, а также члены партии, которые стремятся потеснее прижаться к Хельме, в надежде получить кресло помягче, старательно убеждают общественность в обратном. Какие уж тут могут быть сомнения...