Мнение
18.06.2024, 07:30

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: „Пока Хельме играют на дудочке, а партийцы пляшут тульяк, их противник набирает силу“

 
EKRE нажила себе самого страшного врага

  • EKRE имела представительство в Европарламенте рекордные 48 часов

  • Новая партия ERK ловит рыбу в том же пруду, что и EKRE

  • Влияние сторонника отмены абортов в Эстонии в партии усиливается

Мартин Хельме извлек из шляпы не кролика, а вероятных политических противников
Мартин Хельме извлек из шляпы не кролика, а вероятных политических противников
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Отец и сын Хельме, чье недальновидное руководство партией привело к массовому исходу ее членов, сами дали в руки противникам выгодные карты.

На минувшей неделе стало известно, что в партии EKRE кроме отца и сына (и партийного духа) есть еще более 9 тысяч потенциальных „либерастов“ и „предателей“. Еще полторы недели назад многие члены EKRE даже подумать не могли, что Хенн Пыллуаас, Яак Валге или Яак Мадисон являются агентами либералов и ЛГБТК+, но, партийная пресса, а также члены партии, которые стремятся потеснее прижаться к Хельме, в надежде получить кресло помягче, старательно убеждают общественность в обратном. Какие уж тут могут быть сомнения...

Но те, кто еще сохраняет свое членство в EKRE и продолжает верить в ее идеалы, должны понимать, что „предателем“ может стать любой, это зависит лишь от воли отца и сына Хельме. Не может быть ни шага налево, ни шага направо, все должны уважать авторитет Марта и Мартина, не забывая приплясывать под их дудочку тульяк (народный эстонский танец, мужчины исполняют танец в национальном костюме и шляпе - прим. ред.).

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии