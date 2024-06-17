Футболисты Сербии показали свои зубы в матче с лидерами турнира - Англией - в своем первом матче в группе C, уступив со счетом 1:0. Но болельщикам своей сборной они пока не принесли ничего, кроме проблем.

В воскресенье на улицах Гельзенкирхена произошли столкновения сербских болельщиков с албанскими и английскими фанатами. Несмотря на то что УЕФА перед началом турнира предупредил, что сербы могут проносить на трибуны только свои национальные флаги, они, разумеется, отвергли это требование.

В преддверии матча с Англией сербы размахивали в городе российским флагом. Две страны также поддерживают хорошие спортивные отношения - хотя наши восточные соседи официально отстранены от международных соревнований, в марте Россия и Сербия провели товарищеский матч, в котором первые победили со счетом 4:0.

Сербские ультрас смело размахивали российским флагом во время матча. Пока неизвестно, отреагирует ли УЕФА на эту ситуацию и если да, то каким образом.

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