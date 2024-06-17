Чемпионат Европы — 2024: сборная Франции с минимальным счетом обыграла Австрию

Первый тайм прошел в равной борьбе. Обеим сборным долго не удавалось создать действительно опасный момент, но на помощь Франции пришел автогол. На 38-й минуте Мбаппе сделал прострел, и мяч от головы австрийского защитника Вебера влетел в собственные ворота.

На 55-й минуте у нападающего французов Килиан Мбаппе был отличный момент для взятия ворот, но он не смог реализовать выход один на один. На 86-й минуте во время верховой борьбы с защитником австрийцев Максимилианом Вёбером. Французский нападающий Килиан Мбаппе разбил нос. После этого Мбаппе был заменен – вместо него вышел Оливье Жиру.

К основному времени было добавлено целых 9 минут, но австрийцам это не помогло и поединок завершился минимальной победой французов.

Турнирная таблица:

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