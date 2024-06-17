ПОДКАСТ | Сергей Парейко о ЕВРО-2024: команды показывают, что приехали побеждать, а не отсиживаться в обороне

Чемпионат Европы по футболу 2024 стартовал 14 июня в Мюнхене матчем открытия, в котором сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе Берлина 14 июля.

„Очень позитивные эмоции от начавшего турнира. Большое количество голов. Результаты, наверное, закономерны. На сегодняшний день нет еще каких-то сюрпризов в плане результатов. Бросается в глаза то, что никто не хочет отсиживаться в обороне. На сегодняшний день это, наверное, один из ключевых моментов. Команды, которые уже сыграли, показали, что приехали сюда побеждать“, — поделился своим мнением Сергей Парейко.

Также мы обсудили, скучно ли смотреть на сборную Англии, почему решил закончить карьеру Тони Кроос, зачем одна из команд-участниц готовилась к турниру вместе со спецназом, от болельщиков каких стран стоит прежде всего ждать неприятностей, и многое другое.

Таймкоды: 0:40 Впечатления Парейко от первых матчей на Евро

1:20 Что со сборной Англии?

4:23 Много голов в первые дни турнира

7:09 Фавориты начинаю турнир спокойно

7:58 Германия и Тони Кроос выиграют Евро?

10:42 Германия готовилась к Евро со спецназом

12:54 Кристиан Эриксен и его сердечный приступ

13:51 Хорватия уже не та?

15:18 О дерзких болельщиках

17:50 Политика и футболисты

21:30 Что ждать от Украины?

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