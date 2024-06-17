В Эстонию прибыли самые мощные в мире кроссовые электромотоциклы

Ханно Велт, мотогонщик и владелец Velt Motocenter, сказал, что наиболее мощные кроссовые мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания имеют максимальную мощность 60 лошадиных сил, а электрический Stark — 80 лошадиных сил. „Подобную мощность трудно укрощать даже звёздам профессионального мотокросса, крутящий момент просто сумасшедший! На данный момент у Stark лучшее в мире соотношение мощности и веса как среди традиционных мотоциклов, так и среди электромотоциклов – мотор весит всего 9 килограммов, но передаёт на заднее колесо крутящий момент 938 ньютон-метров. В разработке Stark участвовало много специалистов мирового класса в своей области. Мы и сами имели возможность тестировать этот электромотоцикл в Эстонии и Финляндии, и полагаем, что мотоциклисты теперь тоже начнут пересаживаться на электрические“, — сказал Вельт.

„Stark — это, по сути, Тесла в мире мотокросса: он не издаёт шума и, следовательно, позволяет, в отличие от обычного мотоцикла, ездить везде, даже в тех местах, о которых Вы раньше даже не мечтали. Первые Stark, заказанные жителями Эстонии, прибыли, заказчики их уже получили, и заказы продолжают поступать“, — добавил Велт.