В Эстонию прибыли самые мощные в мире кроссовые электромотоциклы
Крупнейший в Эстонии дилерский центр по продаже мототехники Velt Motocenter заключил с заводом, расположенным недалеко от Валенсии в Испании, договор о представительских правах на самые мощные в мире мотоциклы Stark VARG.
Ханно Велт, мотогонщик и владелец Velt Motocenter, сказал, что наиболее мощные кроссовые мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания имеют максимальную мощность 60 лошадиных сил, а электрический Stark — 80 лошадиных сил. „Подобную мощность трудно укрощать даже звёздам профессионального мотокросса, крутящий момент просто сумасшедший! На данный момент у Stark лучшее в мире соотношение мощности и веса как среди традиционных мотоциклов, так и среди электромотоциклов – мотор весит всего 9 килограммов, но передаёт на заднее колесо крутящий момент 938 ньютон-метров. В разработке Stark участвовало много специалистов мирового класса в своей области. Мы и сами имели возможность тестировать этот электромотоцикл в Эстонии и Финляндии, и полагаем, что мотоциклисты теперь тоже начнут пересаживаться на электрические“, — сказал Вельт.
„Stark — это, по сути, Тесла в мире мотокросса: он не издаёт шума и, следовательно, позволяет, в отличие от обычного мотоцикла, ездить везде, даже в тех местах, о которых Вы раньше даже не мечтали. Первые Stark, заказанные жителями Эстонии, прибыли, заказчики их уже получили, и заказы продолжают поступать“, — добавил Велт.
„Это очевидно, у электрических технологий есть будущее как в хобби, так и в мотоспорте. Электромотоциклы имеют ряд преимуществ — не требуется переключать передачи, они необычайно тихие и мощные, к тому же, например, мощность Stark по соображениям безопасности можно ограничить электронно с помощью приложения. В мобильном приложении можно настраивать мотоцикл, регулируя кривую мощности, торможение двигателем и сцепление заднего колеса с покрытием. Во время движения Вы можете выбирать из пяти предустановок с помощью переключателя на руле – изменять мощность и торможение двигателем. По сути, один и тот же электромотоцикл может вести себя как байк с двухтактным двигателем объёмом 125 куб. см, а через секунду — как байк с четырёхтактным с двигателем объёмом 450 куб. см. При этом электродвигатель имеет мало движущихся изнашивающихся деталей, что позволяет избежать трудоёмкой промывки воздушных фильтров и смазки, которых обычные кроссовые байки требуют очень часто. Также нет необходимости менять моторное масло или поршни, просто заряжаете и едете“, — сказал Велт.
„Хотя в мототехнике новые электродвигатели и аккумуляторные технологии появляются одна за другой, крупные производители не спешат говорить о каких-то сроках, когда закончится век двигателей внутреннего сгорания. Сейчас мы тестируем в Эстонии различные электрические городские байки, а также UTV с рамой большего размера. Электрические мопеды и детские квадроциклы уже сейчас пользуются довольно большим спросом“, – добавил Велт.
Stark VARG укомплектован аккумулятором 6,5 кВт, который работает до шести часов, в зависимости от настроек, стиля езды и местности. Полная зарядка занимает 1-2 часа. Цены на Stark VARG в Эстонии начинаются от 13 000 евро.
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