„Летняя ночь 2024“ и „Ария танго… Болеро“: звезды балета подарят эстонским зрителям танцевальные впечатления мирового уровня

Suveöö Balletigala 2024

3 и 4 августа в Национальной опере „Эстония“

Уникальный международный балетный гала-концерт „Летняя ночь“ на сцене Национальной оперы „Эстония“ соберет блестящих танцоров со всего мира – из Японии, США, Европы. Этот двухактный гала-концерт – прекрасная возможность встретиться со звездами мирового балета и познакомиться с творческим новинками.

В первом и втором актах можно будет увидеть шедевры классического балета и открыть для себя новые, современные танцевальные номера – насладиться всей многогранностью и богатством танцевального искусства. Перед зрителями выступят харизматичные танцовщики Джорджия Пасини из старейшего театра оперы и балета Европы, неапольского Театра Сан-Карло и Антонио Галло из Эстонского национального балета, их выступления – это всегда элегантность и страсть.

Хореографами выступили Флориан Лохнер из Германии, Вики Бромберг-Психойос из США и Карина Лаура Лешкин из Эстонии, которые привнесли в гала-концерт свое уникальное видение и креатив.

Aria Tango… Bolero

31 октября в Йыхвиском концертном доме, 1 ноября в Пярнуском концертном доме, 3 ноября в Концертном доме Geneva, 4 ноября в большом зале Русского театра Эстонии

В честь 80-летия со дня рождения знаменитого бельгийского танцовщика и хореографа Миши ван Хука японская балерина Мики Мацусе вновь представляет его „Арию танго“ (2013) для Миланского балета. Хореография на пьесы Луиса Бакалова, лауреата премии „Оскар“ за саундтрек к фильму „Почтальон“, – это „хореографическая поэма“, в которой ван Хук во вневременной и сюрреалистической атмосфере рассказывает о настроениях, страхах, опасениях, страстях.