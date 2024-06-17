ICAN: Ядерные державы потратили 91 млрд на ядерное оружие

Ядерные державы за прошедшие пять лет увеличили расходы на ядерные вооружения на треть, модернизируя арсеналы на фоне нарастающей геополитической напряженности, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в новом докладе, обнародованном в понедельник, 17 июня. Цифры, приведенные в этом исследовании, подтвердили выводы, содержащиеся в обнародованном ранее докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По данным ICAN, девять ядерных держав - США, Китай, Индия, Россия, Франция, Великобритания, Израиль, Пакистан и Северная Корея - в минувшем году израсходовали на ядерные арсеналы 91 млрд долларов, причем более половину этой суммы - 51,5 млрд - приходится на США. На втором месте с большим отрывом находится Китай (11,8 млрд долларов). Третье место занимает Россия (8,3 млрд).

Только в 2023 году расходы на ядерное оружие выросли во всем мире на 10,8 млрд долларов, причем львиная доля этой суммы - 80 процентов - приходится на США. Расходы на ядерное оружие в Великобритании увеличиваются второй год подряд (+17 процентов) и составили в прошлом году 8,1 млрд долларов. Затраты во Франции, Индии, Израиле, Пакистане и КНДР увеличились более чем на 33 процента с 68,2 млрд долларов в 2018 году, когда ICAN подготовила свой первый доклад.

Гигантские расходы на ядерные арсеналы

С тех пор ядерные державы потратили на ядерные арсеналы в общей сложности 387 млрд долларов, подсчитала ICAN. Глава организации Мелисса Парк удрученно констатировала, что „миллиарды долларов расходуются на ядерное оружие, что является неприемлемым разбазариванием государственных средств“. Она отметила, что этих денег с излишком хватило бы на то, чтобы, по подсчетам Всемирной продовольственной программы ООН, покончить с голодом во всем мире.