МНЕНИЕ | В России не национализация, а приватизация в стиле 90-х

Компании захватывают по одному росчерку пера, суды окончательно превратились в формальность, и если речь идет о миллиардах рублей и крупнейших негосударственных компаниях в России, все решается за несколько дней, максимум - недель. Тех, кто при этом сопротивляется, просто уничтожают. Конечно, пока еще не расстреливают на месте „по законам военного времени“. Но уже и не дают годами защищать „хозяйскую“ собственность, как делал юротдел ЮКОСа еще долго после ареста Михаила Ходорковского.

И все же, хотя бы формально, обвинения, выдуманные в то время для захвата частной собственности, были связаны с деятельностью нефтяной компании. А менеджеров пытались обвинить в растратах и мошенничестве, чтобы создать видимость законности действий государства. Но те времена, похоже, уходят в прошлое: государству больше не надо ничего соблюдать и тем более создавать видимость.

Более 20 лет назад в России начиналось так называемое „дело ЮКОСа“. Руководители нефтяной компании Михаил Ходорковский и всеми ныне забытый Платон Лебедев были арестованы, а за ними и огромное количество их менеджеров. Несколько лет шли суды , российские власти выдумывали обвинения - одного нелепее другого. Они старались доказать , что владельцы ЮКОСа не доплатили налогов в госбюджет на сумму больше, чем прибыль компании.

Так что же это за методы, используя которые российская власть пытается массово захватывать частный бизнес , представляя это как национализацию ?

Ранее сообщалось, что менеджеры, имена которых не называют, руководившие в России алкогольным холдингом (производителем водки „Хортиця“) украинского предпринимателя Евгения Черняка, принудительно госпитализированы в психиатрическую клинику. В СИЗО все они якобы сошли с ума. Впоследствии на основании дела о принудительной госпитализации были арестованы активы всего холдинга.

После национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), его генеральный директор Павел Ходоровский был задержан по подозрению в педофилии. Совпадение национализации предприятия и ареста его гендиректора вряд ли случайно. И это уже не первый подобный пример.

Сегодня против этих людей использовали бы любой доступный компромат. Например, обвинения в педофилии, как в случае с гендиректором ЧЭМК Ходоровским. Пришли за ним тогда, когда было велено быстро упрятать его за решетку под любым предлогом. Или же как в случае с менеджерами - пусть за ними и нет никаких преступлений, их просто можно отправить в психиатрическую лечебницу прямо из изолятора временного содержания, где они, вероятно, отказались подписывать нужные властям бумаги. Ну, а после „национализировать“ кампанию.

Отнять и поделить

Владимир Путин лично и российские власти в целом не скрывают, что речь не идет о правовом процессе. Прикрываясь незаконной приватизацией 1990-х, власти фактически захватывают компании, появившиеся заметно позже, не в те лихие годы. А приближенным бизнесменам обещают индульгенцию от конфискаций.

Это не долгосрочная передача в собственность государства захваченных под предлогом военного времени и национальной безопасности компаний. В самом ближайшем будущем власти обещают перераспределить собственность. Мало сомнений в том, что она достанется приближенным Путина, как это было сделано с заводами зарубежных компаний, вроде Danone или Siemens. При этом совокупная стоимость (и количество) оказавшихся у государства компаний продолжает расти и уже превысила 1 трлн рублей.

Только в 2024 году российский Минфин рассчитывает получить от продажи конфискованной собственности более 100 млрд рублей и можно не сомневаться в том, что продадут ее заметно ниже себестоимости, фактически передав за бесценок в руки приближенным к Кремлю лиц. Ничего не напоминает?

По факту Путин и его окружение, бывшие участниками приватизации в 1990-х, но не имевшие тогда ресурсов, чтобы урвать кусок пожирнее, раздававшейся почти бесплатно, часто убыточной, госсобственности, хотят не восстановления справедливости, а реванша. Вот что значит их „можем повторить“. И они уже не стесняются, применяя в своих целях те или иные средства и методы. На их службе лучшие советские образцы, которые использовали тогда против инакомыслящих, вплоть до карательной психиатрии.

Как универсальный потребитель из повести братьев Стругацких „Понедельник начинается в субботу“ российская власть, притягивает как магнит все ценности, до которых может дотянуться, чтобы потом свернуть пространство и остановить ход времени. Вот такая вот национализация, или точнее приватизация 2.0 в стиле 1990-х.

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