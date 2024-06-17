В январе Таллинн примет чемпионат Европы по фигурному катанию

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 должен был пройти в Загребе, но Хорватия отказалась, и ISU в срочном порядке принимал новые заявки.

Помимо Таллинна на проведение чемпионата Европы претендовали болгарская София, польский Гданьск и турецкий Эрзурум.

Таллинн принимал чемпионаты Европы по фигурному катанию в 2010 и 2022 годах.

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