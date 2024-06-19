19.06.2024, 12:35
Осипенко годами наплевательски управлял свалкой Уйкала. Департамент окружающей среды беспомощно на это смотрел(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Со свалки Уйкала, горевшей множество раз, в окружающую среду просочилось столько загрязненной воды, что вред, который она причинила природе, невозможно подсчитать, пишет Delfi.
Расположенная в Ида-Вирумаа гигантская свалка Уйкала горит периодически. Чаще всего из-за того, что свозимый на нее мусор неправильно складируется, иногда причина возгорания так и остается невыясненной. Для того чтобы потушить пожар, спасатели вынуждены проливать мусор тоннами водами, сутками работая не покладая рук.
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