Осипенко годами наплевательски управлял свалкой Уйкала. Департамент окружающей среды беспомощно на это смотрел

Расположенная в Ида-Вирумаа гигантская свалка Уйкала горит периодически. Чаще всего из-за того, что свозимый на нее мусор неправильно складируется, иногда причина возгорания так и остается невыясненной. Для того чтобы потушить пожар, спасатели вынуждены проливать мусор тоннами водами, сутками работая не покладая рук.