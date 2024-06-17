За рубежом
17.06.2024, 12:55

Под угрозой данные и жизни пациентов: хакеры атакуют больницы по всей Европе

 
rus.Delfi.lv
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Несколько дней назад атака программы-вымогателя в Великобритании парализовала работу сразу трех больниц, несколько важных операций в Лондоне были отложены. В Агентстве ЕС по кибербезопасности говорят, что кибернападения в отрасли здравоохранения случаются все чаще по всей Европе. В латвийской организации по предотвращению киберугроз CERT.LV говорят, что и в Латвии были случаи кибератак с целью вымогательства.

В отчете ENISA, опубликованном в прошлом году, отмечается, что атаки программ-вымогателей составляют 54% от всех кибер инцидентов в этом секторе с января 2021 года по март 2023 года, причем именно этот тип атак был назван „главной угрозой в секторе здравоохранения“.

Тем не менее, по данным агентства, в 2023 году только 23% организаций сектора здравоохранения располагали специальной защитой для борьбы с программами-вымогателями.

В докладе, охватывающем часть периода пандемии COVID-19, было обнаружено, что большинство из тех, кто стоял за атаками программ-вымогателей, руководствовались финансовой выгодой.

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