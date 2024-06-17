Под угрозой данные и жизни пациентов: хакеры атакуют больницы по всей Европе

Несколько дней назад атака программы-вымогателя в Великобритании парализовала работу сразу трех больниц, несколько важных операций в Лондоне были отложены. В Агентстве ЕС по кибербезопасности говорят, что кибернападения в отрасли здравоохранения случаются все чаще по всей Европе. В латвийской организации по предотвращению киберугроз CERT.LV говорят, что и в Латвии были случаи кибератак с целью вымогательства.