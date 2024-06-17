Деньги почти кончились. Как военные расходы, инфляция и санкции убивают российскую экономику

На этом фоне российские власти готовятся повысить налоги на доходы граждан и прибыль компаний. Однако, и эта мера может не принести ожидаемого результата. Все эти факторы могут серьезно подорвать способность путин ского режима продолжать войну.

С начала полномасштабной войны в Украине российской экономике предрекали крах, но она оказалась на удивление устойчивой. 20 736 санкционных решений , направленные против почти всех отраслей российской экономики, оказались не слишком эффективными. Производство растет, голода и разрухи в стране не наблюдается.