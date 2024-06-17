17.06.2024, 18:30
Деньги почти кончились. Как военные расходы, инфляция и санкции убивают российскую экономику(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Российская экономика становится неуправляемой, а российская валюта больше ничем не обеспечена, считают опрошенные Delfi эксперты. Центральный банк не способен сдержать инфляцию, которую провоцируют растущие военные расходы. Импорт падает. Нефть дешевеет и, благодаря недавним решениям ОПЕК, может подешеветь еще сильнее, пишет Лев Кадик.
На этом фоне российские власти готовятся повысить налоги на доходы граждан и прибыль компаний. Однако, и эта мера может не принести ожидаемого результата. Все эти факторы могут серьезно подорвать способность путинского режима продолжать войну.
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