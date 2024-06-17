„Без лоха и жизнь плоха“. Мошенники вымогают у россиян деньги, угрожая от имени ФСБ сроками за „помощь Украине“

Чтобы доказать пенсионеру, что он тот, за кого себя выдает, „Власов“ прислал ему фото удостоверения. Черты „майора“ на служебной фотографии сильно напоминают лицо погибшего оппозиционера Алексея Навального, но этого Ибрагимов, который политикой не интересовался, не заметил.

Сразу после этого „Бахов“ перевел звонок на „майора ФСБ“, представившегося Константином Власовым. Тот говорил с Ибрагимовым из рабочего кабинета — за спиной „майора“ висел портрет президента России Владимира Путина.

„Бахов“ без труда сообщил Ибрагимову точную информацию о том, сколько у пенсионера карт и сколько денег лежит на его счетах (только потом семья Ибрагимова поймет, что эту информацию „Бахов“ получил из выписки Бюро кредитных историй, которую мошенники заказали с взломанного аккаунта на „Госуслугах“). После этого „сотрудник Росфинмониторинга“ прислал пенсионеру документ, якобы подготовленный банком МКБ — из него следовало, что тот якобы перевел 4,5 млн рублей некоему Денису Сторожуку.

В тот же день Ибрагимову позвонила по видео в WhatsApp некая „Мария“. Она сказала пенсионеру, что его личный кабинет на „Госуслугах“ взломали, но она якобы поменяла пароль, и теперь данные в безопасности. Сообщив эту новость, „Мария“ перевела звонок на человека, который представился Ибрагимову сотрудником Росфинмониторинга Андреем Баховым. В подтверждение „Бахов“ прислал пенсионеру „выданное Центробанком“ удостоверение (в реальности Росфинмониторинг подчиняется президенту). „Бахов“ сообщил пенсионеру неутешительную новость: мошенники украли его деньги.

В середине мая 65-летнему москвичу Мураду Ибрагимову* позвонил незнакомый мужчина. Он предупредил, что в трудовой книжке пенсионера неправильно указан его стаж, а это может привести к ошибкам в расчете пенсии. Исправить ошибку звонивший предложил в „соцзащите“ — и попросил у Ибрагимова пароль от сайта „Госуслуги“, чтобы записать того на прием. Ибрагимов назвал собеседнику и пароль, и код безопасности, который пришел ему на телефон. Звонивший сказал пенсионеру, что выписал ему „талон“ на прием, и попрощался (эти и другие подробности Би-би-си известны из заявления в полицию, предоставленного семьей Ибрагимова).

По данным Центробанка, за 2023 год россияне отдали телефонным и интернет-мошенникам почти 16 млрд рублей (вернуть эти деньги чаще всего не удается). То, что произошло с пенсионером Ибрагимовым — это одна из самых популярных у мошенников схем, которой в последние месяцы они пользуются для кражи денег россиян. О ее существовании Сбербанк, крупнейший российский банк, рассказал еще в марте 2023 года.

Для начала Ибрагимов должен быть снять 2 млн рублей. В этот же день ничего не подозревающий пенсионер обратился в два отделения МКБ, где выдать такую сумму наличными не могли. Пенсионеру предложили заказать их на другой день, что он и сделал.

После этого „силовик“ предложил пенсионеру поучаствовать в „секретной операции ФСБ“, чтобы поймать тех мошенников, которые украли деньги с его счета. Схема выглядела так: „ФСБ“ размещает те самые украденные деньги на счете Ибрагимова, а он снимает их в отделении МКБ на Рязанском проспекте и переводит на „защищенный счет министерства юстиции“ (о том, что таких счетов не существует, Ибрагимов тогда не знал).

Ибрагимов попытался объяснить, что никогда не слышал о человеке с таким именем. „Майор ФСБ“ в ответ обвинил его в пособничестве терроризму и прислал Ибрагимову повестку на бланке „ФСБ“. В ней говорилось, что пенсионер проходит свидетелем по уголовному делу, и в июне его ждут на Лубянке на допрос.

В реальности так зовут подполковника пограничной службы Украины, возглавлявшего подразделение в Мариуполе. Сторожук участвовал в обороне города весной 2022 года, когда его штурмовала Россия. После захвата города ему удавалось скрываться на оккупированных территориях. Но прошлой весной Сторожука задержали российские силовики. Весной 2024 года его начали судить в Южном военном окружном суде в Ростове-на-Дону — в том числе по статье об организации террористического сообщества.

„Майор Власов“ рассказал пожилому москвичу, что „Денис Сторожук“, которому тот якобы перевел деньги, — это „житель Мариуполя“, который находится в розыске за терроризм.

На удостоверении стоит подпись Е. Н. Ловырева — генерал с таким именем действительно много лет возглавлял кадровую службу ФСБ.

По статистике Судебного департамента Верховного суда, за прошлый год в России за госизмену осудили 39 человек. Это максимум за последние девять лет и в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, обратили внимание „Важные истории“**. Под такие обвинения попадают самые разные люди — от ученых и журналистов до предпринимателей и школьников .

Но то, что жертв мошенников пугают подозрения в „госизмене за переводы в Украину“ — заслуга самой спецслужбы. Массово обвинять россиян в госизмене за финансовую помощь украинской армии ФСБ начала на второй год вторжения в Украину. В 2023 году ФСБ поставила исторический рекорд: в суды поступили 63 дела по статье о госизмене, подсчитало сообщество адвокатов и правозащитников „Первый отдел“**. Всего же, по данным за прошлый год, ФСБ возбудила дела о госизмене, шпионаже и сотрудничестве с иностранными государствами против как минимум 101 человека (издание „Сибирь.Реалии“** писало , что таких дел не меньше 148).

В ФСБ объяснили: об уголовных делах они сообщают не по телефону, а лично. Еще в ведомстве уточнили, что в реальной жизни ее сотрудники никогда не отправляют фотографии своих удостоверений по мессенджеру.

О росте подобных звонков в марте этого года сообщила сама ФСБ. Там рассказали, что в ведомство массово жалуются россияне, у которых крадут деньги люди, представляющиеся „сотрудниками ФСБ“. „Не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым)“, — попросили в ведомстве.

Иногда жертвам говорят, что персональные данные украл именно сотрудник банка, который шлет переводы „в пользу армии Украины“, — и просят помочь „вычислить злоумышленника“. После этого „напуганные клиенты“ переводят деньги на чужие счета и даже берут кредиты, предупреждали в Сбербанке.

„Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием Вооруженных сил Украины“, — рассказывали в банке. Звонившие часто представляются „сотрудниками полиции или ФСБ“ и грозят жертвами 20-летними срокам по статьям о госизмене.

Пожилого мужчину эти угрозы напугали. Сразу после „Власова“ ему опять позвонил „сотрудник Росфинмониторинга Бахов“, который первым сообщил о краже денег, и сказал передать 2 млн рублей „нашему человеку“. Ибрагимов делать этого не захотел — тогда „Бахов“ предложил немедленно перевести деньги через банковский терминал в отделении МКБ на Рязанском проспекте. „У вас нет выбора, где скажем, там и будете платить“, — заявил „Бахов“.

Тогда „Власов“ переключил звонок на своего „начальника“ — „полковника ФСБ“ по фамилии Гуров. Тот начал орать на пенсионера: „Как вы себя ведете? Вы что, не знаете, какая в стране ситуация?! Почему вы сопротивляетесь?! Вы дали слово, что вы поможете ФСБ!“ После этого „полковник“ на повышенных тонах начал угрожать пенсионеру, заявив, что если тот откажется от сотрудничества, за ним „придет конвой“. И тут же пообещал — если пенсионер поможет властям, ему компенсируют убытки и даже дадут „награду“.

Успокоенный Ибрагимов вернулся домой, но еще до полудня ему опять позвонил „майор ФСБ Власов“. Он спросил пенсионера, подумал ли тот над его предложением об участии в секретной операции. Тот ответил, что проверил в банке свой счет и узнал, что никаких переводов мошенникам он не делал, поэтому помогать „ФСБ“ не собирается.

Сотрудников МКБ она удивила. Во-первых, такого документа банк не выдавал. Во-вторых, сотрудник, упомянутый в документе, в банке никогда не работал. А в-третьих, никаких средств со счета Ибрагимова не пропадало — в подтверждение сотрудник МКБ выдал пенсионеру выписку, которая подтверждала, что с его сбережениями все в порядке.

На следующее утро после первого разговора с мошенниками у пенсионера Ибрагимова появились сомнения. Он отнес в отделение МКБ рядом с домом бумагу о списании средств в пользу „Сторожука“, которую ему накануне прислал „Бахов из Росфинмониторинга“.

Один из последних громких случаев такого преследования — дело против 32-летней россиянки из Лос-Анджелеса. В ее случае поводом для уголовного преследования по статье о госизмене стало пожертвование в 51 доллар одному из поддерживающих Украину американских фондов, сделанное в день начала российского вторжения.

После этого с мошенниками он говорил еще два раза. Первый — по своей инициативе, он пытался добиться доступа к „вкладу“ в Сбербанке. Второй –когда „Бахов“ с помощью „майора Власова“ пытались убедить пенсионера перевести им оставшиеся у него сбережения (около 300 тысяч рублей). Этот разговор случайно услышал сын Ибрагимова. Он сразу понял, что его отца обманули. Тот сначала не поверил. Когда „Власов“ позвонил опять, трубку взял уже сын и нецензурно обругал мошенников.

Пенсионер делать это отказался. При этом по инструкции мошенников он удалил с телефона приложения МКБ и Сбербанка (под предлогом, что их тоже якобы взломали).

На следующий день после звонков „Бахова из Росфинмониторинга“ и „Власова из ФСБ“ Ибрагимов перевел им еще 2 млн рублей, сняв сумму, которую заказал в МКБ за два дня до этого. После этого мошенники прислали пенсионеру „документ“ о том, что на его имя в Сбербанке якобы открыт вклад на 4.5 млн рублей. Разблокировать этот „вклад“ они пообещали только в том случае, если Ибрагимов передаст им недостающие 500 тысяч.

У пенсионера появились подозрения, что происходит что-то не то. Он обратился в районный отдел полиции и сообщил: ему звонят сотрудники ФСБ и он перевел им 2 млн рублей. Дежурный полицейский ответил, что это мошенники, которые могут представляться кем угодно, а на самом деле „сидят на Украине“ и их „надо победить под Киевом“. Помочь пенсионеру подать заявление полицейский отказался — и тот ушел домой.

Сотрудник этого отделения банка выдал деньги без вопросов. Тогда „Бахов“ велел пенсионеру скачать на мобильный телефон приложение Mir Pay (это приложение платежной системы „Мир“ для оплаты смартфоном и снятия наличных через банкомат), чтобы с его помощью через банкомат зачислить деньги на реквизиты мошенников. Ибрагимов сделал это. „Бахов“ прислал ему бумагу, подтверждающую, что для компенсации убытков на имя Ибрагимова якобы открыт „вклад“ в Сбербанке. После этого разговор завершился.

Разговор с „Баховым“ продолжался все то время, что перепуганный пенсионер ехал в отделение. Тот инструктировал его „давить на жалость“ в общении с сотрудниками МКБ, а еще велел купить ему проводные наушники, чтобы они могли оставаться на связи, пока мужчина делает перевод. Он так и сделал.

В ответ он услышал: „Каково это, полысеть на 4 млн? Без лоха и жизнь плоха!“. На этом звонок прервался.

Родственники пенсионера сказали Би-би-си, что обман и потерю почти всех сбережений он тяжело переживает. Семья помогла Ибрагимову обратиться с заявлением в полицию. Через некоторое время Ибрагимова позвали на опрос в то же отделение полиции, куда он обратился, еще не отдав мошенникам второй миллион. Полиция в итоге возбудила уголовное дело, но надежды, что деньги получится вернуть, у семьи нет.

Звонок от начальства

Угрозы от „ФСБ“ и подозрения в „помощи Украине“ — не единственная уловка мошенников.

Часто для того, чтобы убедить жертву, что звонки от силовиков — это не обман, злоумышленники притворяются их „начальством“.

Именно в такую ситуацию попала 63-летняя Наталья Одинцова*, преподавательница одного из московских университетов. Майским вечером ей написала в WhatsApp женщина, которая представилась деканом ее факультета. И фотография профиля, и имя начальницы совпадали с настоящими — поэтому Наталье даже не пришло в голову, что ей пишет не ее руководитель. „Тем более конец учебного года, мало ли по какому поводу декан может написать“, — объясняет она.

В тот момент у Натальи была плохая связь. Вечером она начала готовиться к поездке в отпуск, поэтому списалась с „деканом“ только на следующий день — уже из-за границы. Начальница сказала ей, что вчера встречалась с „представителем из соответствующих органов“ (у Би-би-си есть скриншот этого сообщения). Тот якобы пришел на факультет в рамках „региональной проверки“ и запросил „характеристики“ на некоторых сотрудников — в том числе на Наталью.

„Декан“ поинтересовалась у Натальи, чем вызвано такое внимание. Та ответила, что затрудняется с ответом. Тогда начальница сказала ей, что направила на нее „положительную характеристику“, и попросила ждать звонка некоего „Романа Викторовича“ — того самого силовика из „соответствующих органов“, который якобы пришел с проверкой на факультет.